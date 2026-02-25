Krass: Regie-Legende hat Gastauftritt in "Mandalorian"-Film

Star Wars-Fans bekommen bald Nachschub in Form des The Mandalorian-Films. Und das Abenteuer des Mandalorianers (Pedro Pascal, 50) und des kleinen Grogu hält einige Überraschungen bereit. Unter anderem wurde jetzt offiziell bekannt, dass eine der auftretenden Figuren in der englischen Originalfassung eine besondere Stimme haben wird. Im Trailer war kurz ein sogenannter "Fry Cook" zu sehen – in diesem Fall eine vierarmige Kreatur, ein Ardennianer, der als Burgerbrater arbeitet. Mit nur einem Satz ahnten Fans schon, was Lucasfilm nun gegenüber der Plattform Polygon bestätigt: Die Stimme gehört Star-Regisseur Martin Scorsese (83). Tatsächlich ist aber nicht nur Martins Stimme, sondern auch die Optik der Figur, die Fans schon vor der Bestätigung überzeugte: Ähnlich wie der Filmemacher hat diese dichtes graues Haar und buschige Augenbrauen.

Es ist durchaus möglich, dass die Macher von "The Mandalorian and Grogu" die Figur bewusst nach Martins Aussehen konzipierten, denn immerhin ist er ein alter Freund von "Star Wars"-Erfinder George Lucas (81). Die deutschen Fans werden von der berühmten Synchronstimme allerdings weniger haben. Doch wer den Film in der deutschen Vertonung schaut, bekommt wohl trotzdem nicht irgendeine Stimme zu hören. Im deutschen Trailer spricht der Koch mit Lutz Riedels Stimme. Der sprach in der Vergangenheit schon Stars wie Jonathan Pryce (78). Was aber ganz entscheidend ist, ist die Tatsache, dass der Synchronsprecher Martin in seinem Film "Killers Of The Flower Moon" seine Stimme lieh – darin spielte der Regisseur nämlich selbst eine größere Rolle.

Unabhängig von der Besetzung werden die Fans den Mandalorian-Film wohl kaum erwarten können. Immerhin handelte es sich bei der Serie um eines der wenigen Spin-offs der vergangenen Jahre, das die strenge Fangemeinde wirklich begeisterte. Premiere feiert das Sci-Fi-Abenteuer am 22. Mai. Neben den beiden Protagonisten kehren auch bereits bekannte Gesichter wie Sigourney Weaver (76) zurück. Neu dabei ist hingegen Jeremy Allen White (35). Die Geschichte knüpft wohl an die Geschehnisse der Serie an und soll den Ton beibehalten. "Wir haben versucht, die visuelle Qualität und Erzählkunst aus der Serie beizubehalten, aber gleichzeitig die Möglichkeiten des Kinos voll auszuschöpfen", erklärte Jon Favreau (59), Ideengeber und Regisseur hinter "The Mandalorian", gegenüber Extra.

Disney Szene aus "The Mandalorian"

Getty Images Martin Scorsese im Oktober 2024

© 2026 Lucasfilm Ltd™ Szene aus "The Mandalorian and Grogu", 2026