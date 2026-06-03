Freiwilliger Exit: Diese "Die Bachelors"-Lady schmeißt hin

In der fünften Folge von Die Bachelors hat Kandidatin Janette die Datingshow überraschend freiwillig verlassen. Die Schornsteinfegerin aus Bremen zog die Reißleine noch vor der Nacht der Rosen und trat damit selbst den Abgang an. Ihre Begründung brachte sie auf den Punkt: "Für mich persönlich hat dieses 'gewisse Etwas', dieser Funke gefehlt – und deswegen habe ich schon schnell gemerkt, dass ich mich hier nicht verlieben könnte", erklärte sie im Einzelinterview. Noch vor ihrer endgültigen Entscheidung suchte Sebastian Paul das Gespräch mit ihr. Er hatte bemerkt, dass sie zuletzt zurückhaltender gewirkt hatte, und wollte wissen, was dahintersteckt.

Janette legte ihm gegenüber offen und ehrlich dar, warum sie keine Rose annehmen wolle. Sebastian zeigte dafür Verständnis: "Ich finde es superschön, dass du so ehrlich bist. Ich will dich auch gar nicht umstimmen – ich glaube, da musst du einfach auf dich hören." Im Einzelinterview gab er außerdem zu, dass er ihr wohl eine Rose gegeben hätte: "Ich konnte das noch nicht so klar sehen, wie sie das gesehen hat." Janette betonte ihrerseits, wie wichtig es ihr ist, auf ihr Bauchgefühl zu hören: "Ich habe das in der Vergangenheit oft ignoriert und dann im Nachhinein immer gemerkt, dass mein Bauchgefühl immer recht hatte." Die beiden umarmten sich zum Abschied herzlich. Anschließend verabschiedete sich Janette auch von den übrigen Kandidatinnen sowie von Bachelor Tim Reitz.

Janette hatte in der Staffel gleich bei beiden Bachelors Eindruck hinterlassen. Bereits in der zweiten Folge hatten sowohl Sebastian als auch Tim ein Auge auf sie geworfen und um sie gebuhlt. Tim griff damals schneller zu und gab ihr kurzerhand seine vorletzte Rose. Sebastian ging leer aus und gab später offen zu: "Den richtigen Moment abzupassen, ist auch mir sehr schwergefallen." Und weiter: "Erst mal bin ich froh, dass Janette noch da ist. Aber ich hab' mich schon auch ein bisschen geärgert, dass ich nicht sofort eine Rose verteilt habe."

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RTL Sebastian Paul und Tim Reitz mit den "Die Bachelors"-Kandidatinnen

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Janette, Schornsteinfegerin aus Bremen

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RTL Sebastian Paul und Tim Reitz, "Die Bachelors" 2026