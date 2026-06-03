Spannendes Finale: Dieser Realitystar gewinnt "The Hunt"

Serkan Yavuz (33) hat das Finale der neuen Reality-TV-Show "The Hunt" für sich entschieden und nimmt satte 36.500 Euro Preisgeld mit nach Hause. In einem nervenaufreibenden Endkampf setzte sich der Realitystar gegen seine gute Freundin Cecilia Asoro (30) durch. Der zweifache Vater bewies in einem dreiteiligen Parcours aus Kraft, Geschicklichkeit und Köpfchen die stärkeren Nerven. Gezeigt wurde das spannende Finale auf ProSieben und dem Streamingdienst Joyn.

Im finalen Showdown mussten Serkan und Cecilia zunächst schwere Wasserkanister durchs Gelände schleppen, dann winzige Dreiecke durch ein Gitterlabyrinth manövrieren und sich schließlich in einem Gedächtnistest beweisen: Aufleuchtende Farbtasten mussten in der richtigen Reihenfolge wiederholt werden – bis zu einer Sequenz von 20 Tasten. Während Cecilia beim Feinmotorik-Teil noch die Führung übernahm, zeigte Serkan beim abschließenden Gedächtnistest die besseren Nerven. Mit zitternden Händen und schweißgebadet absolvierte er die Farbsequenzen schneller, sprintete zurück zum "Kreis des Schicksals" und drückte den entscheidenden Buzzer. Ins Finale gekämpft hatten sich die beiden, nachdem zuvor Max Bornmann (29) und Caro Robens ausgeschieden waren. Max scheiterte an einem Psychospiel gegen Cecilia, Caro verlor das Rennen um einen eisernen Würfel gegen Serkan.

Schon Wochen vor der Ausstrahlung hatte Caro gegenüber Promiflash erste Einblicke in das Format gegeben. "Als ich das erste Mal von 'The Hunt' gehört habe, konnte ich mir so gar nichts darunter vorstellen", sagte sie damals. Sie betonte auch, wie ungewohnt das Abenteuer für sie war: "Da ich dazu noch ein absoluter Frischling in der Welt der Reality bin, ist für mich eh alles noch sehr neu und aufregend." Trotzdem machte die Fitness-Influencerin klar, dass sie sich nicht kampflos geschlagen geben wollte: "Wenn ich mich einmal auf etwas einlasse, gebe ich auch alles." Letztendlich reichte es für sie jedoch nicht.

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Joyn Der Cast der ersten "The Hunt"-Staffel

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ProSieben, Joyn Serkan Yavuz in "The Hunt"

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ProSieben, Joyn Cecilia Asoro in "The Hunt"