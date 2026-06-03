Es kommt zu den ersten Küssen der "Die Bachelors"-Staffel

In der fünften Folge von Die Bachelors ist es so weit: Gleich beide Rosenkavaliere gehen in dieser Episode zum ersten Mal auf Kuschelkurs. Sebastian Paul setzt sein Einzeldate mit Kandidatin Nadja fort – die beiden wagen sich erneut ins eiskalte Wasser und in der traumhaften Kulisse küssen sich die beiden zum ersten Mal in dieser Staffel. Nadja macht dabei den ersten Schritt: Sie hält sich an Sebastians Schultern fest und setzt dann zum Kuss an. Auch bei Tim Reitz und seiner Kandidatin Kim funkt es gewaltig: Beim gemeinsamen Kochdate drehen die beiden Sommerrollen, ehe der Abend draußen in romantischer Atmosphäre ausklingt – und auch hier kommt es zum ersten Kuss.

Sebastian schwärmt im Einzelinterview von dem Moment mit Nadja: "Nadja hat's mir leicht gemacht: Ich konnte mich wirklich fallen lassen. Es war ein sehr schöner Moment – sehr emotional und vor allem sehr intensiv." Auch Nadja findet begeisterte Worte: "Ich glaube, ich hatte noch nie einen schöneren ersten Kuss. Es hat sich schon sehr natürlich, schön und auch richtig angefühlt." Tim verrät, dass er beim Date kaum die Augen von Kims Lippen lassen konnte: "Wenn sie mit mir spricht, fokussiert sie meine Augen und meine Lippen. Ich hab auch die ganze Zeit auf ihre Lippen geguckt und gedacht: 'Ich will sie auf jeden Fall küssen.'" Für Kim kam der Kuss überraschend – den Abschiedskuss genoss sie aber sichtlich, wie sie im Einzelinterview erklärt: "Der Kuss war richtig schön." Tim zieht sein eigenes Fazit: "Wir sind jetzt noch mal einen ganzen Schritt weiter und wir sind auch enger zusammengekommen."

Schon eine Woche zuvor hatte sich angedeutet, dass Nadja bei Sebastian ganz vorne mitspielt. Beim Einzeldate ging es für die beiden mit dem Pick-up an einen See. Dort badeten sie im eiskalten Wasser und kamen beim Planschen auf Intimität zu sprechen. Als Nadja nachhakte, ob Sebastian in der Kennenlernphase keine Nähe brauche, konterte er frech: "Körperliche Nähe? Willst du ausprobieren?" Die beiden strahlten sich an und umarmten sich zärtlich. Der Kuss blieb damals zwar noch offen, aber der Verdacht lag nahe. Nach dem Date geriet Sebastian regelrecht ins Schwärmen: "Es fühlt sich sofort schön an, wenn sie in meiner Nähe ist. Ich fühle mich wohl, ich muss nicht nachdenken, wie ich jetzt bin, sondern kann ich selbst sein. Das ist das Schönste, was man in dem Moment fühlen kann."

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RTL Sebastian (l.) und Tim, "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Kim, Social Media- & Creator Managerin aus Frankfurt

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