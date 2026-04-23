Großes Red-Carpet-Debüt: Justin Theroux schwärmt von Sohn

Gerade erst haben Justin Theroux (54) und seine Ehefrau Nicole Brydon Bloom (32) die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes bekanntgegeben – und schon wenige Tage später strahlten die frischgebackenen Eltern gemeinsam auf dem roten Teppich. Bei der Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York City feierten die beiden am Montag ihr erstes großes Auftreten in der Öffentlichkeit seit der freudigen Nachricht. Dabei spielte ihr kleines Söhnchen zu Hause, während Mama und Papa das Event als Date Night genossen. Gegenüber dem Magazin People verriet der Schauspieler, wie aufgeregt er über seine neue Rolle als Vater ist: "Das Aufregendste daran, Vater zu werden, ist, die ganze Liebe, die ich habe, in meinen Sohn gießen zu können."

Am Tag nach der Premiere widmete Justin seiner Frau auf Instagram einen rührenden Post. Neben Fotos von ihrem gemeinsamen Abend schrieb er: "Wenn jemand diesen Abend verdient hat, dann die Frau, neben der ich hier stehen darf." Für den glamourösen Abend hatte Nicole ein schwarzes Neckholder-Kleid mit goldenen Details von Moschino gewählt, während Justin in einem dunkelblauen Anzug und weißem Hemd erschien – mit einer silbernen Kette statt einer Krawatte. In den Kommentaren war die Begeisterung groß: Mindy Kaling (46) schrieb schlicht "Oh damn", und Nina Dobrev (37) kommentierte: "Mama und Papa sind so heiß."

Die Geburt ihres Sohnes hatte das Paar am Samstag, dem 18. April, auf Instagram verkündet. In einem gemeinsamen Beitrag war Justin mit dem schlafenden Neugeborenen auf seiner Brust zu sehen. Nicole schrieb dazu: "Er ist da und wir sind so verliebt." Die beiden hatten im Februar 2023 erste Schlagzeilen als mögliches Paar gemacht, ihr Red-Carpet-Debüt folgte im März 2024. Bereits fünf Monate später verlobten sie sich in Italien, bevor sie im März 2025 in Tulum, Mexiko, heirateten. "The Devil Wears Prada 2", in dem Justin die Rolle des Benji Barnes übernimmt, kommt am 1. Mai in die Kinos.

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Getty Images Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom bei der Weltpremiere von The Devil Wears Prada 2 im Lincoln Center in New York

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Getty Images Justin Theroux bei der New-York-Premiere von "The Devil Wears Prada 2" am 20. April 2026

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Instagram / n.brydonbloom Justin Theroux mit seinem Neugeborenem, April 2026