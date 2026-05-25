Sting als Kuppler: Er beeinflusste Justin Theroux' Antrag

Sting (74) hat offenbart, dass er eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat, dass Schauspieler Justin Theroux (54) seiner heutigen Frau Nicole Brydon Bloom (32) einen Heiratsantrag gemacht hat. Der Musiker erzählte der Daily Mail, dass Justin ihn damals um einen romantischen Rat fragte – und er mit einem charmanten Satz antwortete. "Er sagte zu mir: 'Denkst du, ich sollte dieses Mädchen heiraten?' und ich sagte: 'Nun, wenn du es nicht tust, werde ich es tun.'" Sting verriet außerdem, wo der Antrag stattfand. "Er machte ihr einen Antrag in meinem Haus, als sie zu uns nach Italien gekommen waren, um bei uns zu bleiben." Das Paar heiratete schließlich im März 2025 in einer kleinen Zeremonie am Strand in Tulum, Mexiko.

Dass Stings freundschaftlicher Schubs in die richtige Richtung sich ausgezahlt hat, zeigt sich nun mehr denn je: Justin und Nicole sind frisch gebackene Eltern. Vergangenen Monat, rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit, begrüßten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind. Die freudige Neuigkeit teilten sie auf Instagram mit einem schwarz-weißen Foto, auf dem ihr Neugeborener schlafend auf Justins nackter Brust zu sehen ist. "Er ist da", schrieb Nicole dazu und fügte hinzu: "Wir sind so verliebt." Zu den Gratulanten in den Kommentaren zählten unter anderem "Hacks"-Darstellerin Hannah Einbinder und Queer Eye-Star Tan France (43). Bekannt geworden war die Schwangerschaft bereits im Dezember, als Nicole ihren Babybauch bei der Premiere der zweiten Staffel von Justins Amazon-Prime-Serie "Fallout" zeigte.

Justin und Nicole lernten sich 2022 auf einer Party kennen und wurden erstmals im Februar 2023 als Paar gesichtet. Bei Justins Filmstart von "Beetlejuice Beetlejuice" im Sommer 2024 wurde an Nicoles Hand erstmals ein auffälliger Ring bemerkt – ihr Verlobungsring, ein vier Karat schwerer Smaragdschliff-Diamant. Auf der Hochzeit sorgte Nicoles Schwester mit einem Vortrag von "Moon River" für einen besonders emotionalen Moment. Für Justin ist es die zweite Ehe: Von 2015 bis 2017 war er mit Jennifer Aniston (57) verheiratet. Dass Sting der richtige Matchmaker war, zeigt seine eigene Liebesgeschichte: Er ist seit 34 Jahren mit der Schauspielerin Trudie Styler (72) verheiratet und Vater von sechs Kindern.

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Collage: Wenzel, Georg / ActionPress, Getty Images Collage: Sting ermutigte Justin Theroux zum Heiratsantrag

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Getty Images Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom bei der Weltpremiere von The Devil Wears Prada 2 im Lincoln Center in New York

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Getty Images Sänger Sting und Schauspielerin Trudie Styler