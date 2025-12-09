Justin Theroux und Nicole erwarten erstes gemeinsames Kind

Freudige Nachrichten aus Hollywood: Justin Theroux (54) und seine Ehefrau Nicole Brydon Bloom (31) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Bekannt machte das Liebespaar die tolle Neuigkeit mit seinem gemeinsamen Auftritt bei der Premiere von "Fallout" Staffel zwei. In einem bodenlangen, eng anliegenden braunen Glitzerkleid posierte die Schauspielerin auf dem roten Teppich im Arm ihres Gatten – und setzte ihren Schwangerschaftsbauch perfekt in Szene.

Der Ex-Mann von Jennifer Aniston (56) und die "Paradise"-Bekanntheit hatten erst vor wenigen Monaten großen Grund zur Freude: Justin und Nicole hatten sich im März bei einer emotionalen Zeremonie an einem Strand in Mexiko das Jawort gegeben. Wenige Tage später teilte der Schauspieler in einem Beitrag auf Instagram eine Reihe an Fotos von seiner Traumhochzeit: Nicole trug ein maßgeschneidertes Kleid von Victoria Beckham (51). Nachdem sie seit Februar 2023 gemeinsam durchs Leben gehen, sich im August 2024 verlobten und dann heirateten, krönen sie ihr Liebesglück nun mit dem ersten Nachwuchs.

Für gewöhnlich genießt das Paar seine Beziehung abseits des Rampenlichts. "Ich möchte, dass all meine Beziehungen einfach nur in den vier Wänden des Raumes existieren, in dem wir uns gerade aufhalten. Nachdem ich einmal eine öffentliche Beziehung hatte, macht es wesentlich mehr Spaß, keine öffentliche Beziehung zu führen", erklärte Justin einst in einem Interview mit Esquire. Bei der erfreulichen Nachricht der Schwangerschaft scheinen die Turteltauben nun aber eine Ausnahme gemacht zu haben. Welche weiteren Details – Name, Geschlecht oder Geburtstermin – sie preisgeben werden, bleibt jedoch abzuwarten.

Imago Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom bei der Premiere von "Fallout" Staffel 2

Imago Nicole Brydon Bloom bei der Premiere von "Fallout" Staffel 2, Dezember 2025

Getty Images Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom, August 2024