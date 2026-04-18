Trotz Gewinn: Darum fehlte Maurice Dziwak bei Reality Awards

Bei den Reality Awards hat Maurice Dziwak (27) in der Kategorie "Lustigster Moment des Jahres" gewonnen – doch der Realitystar selbst war bei der Verleihung nicht dabei, um den Preis persönlich entgegenzunehmen. Da viele seiner Fans sich fragten, was hinter seiner Abwesenheit steckt, wandte sich der TV-Liebling mit einer Erklärung auf Instagram an seine Community: "Bei uns ist etwas Privates passiert, worüber wir aktuell noch nicht sprechen können. Vielleicht irgendwann." Das Wichtigste jedoch betonte er dabei ausdrücklich: "Uns geht es gut."

In seinem Posting bedankte sich Maurice herzlich bei seinen Fans für ihre Unterstützung und die abgegebenen Stimmen. "Danke, dass ihr für mich gevotet habt und mich so supportet. Es bedeutet mir wirklich viel, euch zum Lachen zu bringen", schrieb er auf der Plattform. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, um eine persönliche Botschaft loszuwerden: Reality-TV bedeute für ihn weit mehr als Streit und Drama. "Reality ist nicht immer nur Beef, Streit oder Drama – manchmal ist es einfach schön, unterhalten zu dürfen und gemeinsam zu lachen", so Maurice. Er kündigte zudem an, dass weitere Momente folgen werden – "zum Lachen, zum Mitfühlen und vielleicht auch mal zum Aufregen".

Den Grundstein für seinen Sieg legte Maurice mit einer unvergesslichen Performance bei Promis unter Palmen. In der Show parodierte er seine Mitstreiterin Edith Stehfest (30): Er malte sich deren markante Tattoos nach und legte eine mitreißende Tanzeinlage zu dem Song "Rambazamba" hin, an dem Edith mitgewirkt hat. Die Aktion begeisterte die Zuschauer und sorgte im Netz für große Resonanz – und brachte ihm nun die Auszeichnung als "Lustigster Moment des Jahres" ein.

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Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "The 50" Staffel 3 im Cinedom Köln, 05.03.2026

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Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

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Imago Maurice Dziwak bei der Ankunft der Dschungelcamp-Teilnehmer in Frankfurt am Main