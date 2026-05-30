Laut Cecilia Asoro: KDRS-Zoff mit Maurice rausgeschnitten

Cecilia Asoro (30) hat sich jetzt ausführlich zu ihrer Freundschaft mit Maurice Dziwak (27) geäußert. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob die beiden Realitystars nach ihrem Streit bei "The Hunt" tatsächlich nicht mehr miteinander befreundet seien – und Cecilia reagierte prompt mit einem langen Statement. Darin räumte sie mit Gerüchten auf und enthüllte zugleich, dass es auch bei Kampf der RealityAllstars – dessen Dreharbeiten danach stattfanden – zwischen ihnen deutlich turbulenter zugegangen sei, als es im TV zu sehen war.

Die beiden hätten nach "The Hunt" fast ein Jahr lang kaum miteinander geredet, weil Maurice ihr vorgeworfen hatte, ihn hintergangen zu haben. "Bei KDRS haben wir uns das erste Mal wiedergesehen. Dort haben wir uns tatsächlich auch öfter gestritten, was natürlich nicht gezeigt wurde, weil es für die Show kein relevantes Thema war. Aber er hat mir dort immer wieder gesagt, ich wäre die Unloyale gewesen und hätte gegen ihn gearbeitet", schrieb Cecilia. Sie betonte, dass die ständigen Vorwürfe sie irgendwann selbst an sich zweifeln ließen: "Ich habe Maurice hundertmal gesagt, dass ich ihn nie hintergangen habe. Wirklich hundertmal. Und irgendwann wurde mir das so lange eingeredet, dass ich selbst angefangen habe zu denken: 'Okay... vielleicht lag ich falsch?'" Abschließend stellte sie aber klar, dass sie ihm gegenüber keine negativen Gefühle hegt: "Ich habe kein böses Blut mit Maurice. Wirklich nicht. Ich kann mit ihm lachen, alles gut. Maurice ist ein Supertyp."

Besonders deutlich wird Cecilia auch, als sie über "The Hunt"-Sieger Serkan Yavuz (33) spricht, der im Zoff mit Maurice eine zentrale Rolle spielte. "Dann hieß es plötzlich: 'Cecilia hat ihren eigenen Freund verkauft für Serkan' und sonst irgendein Müll. Aber jetzt sieht man doch ganz klar, wie es wirklich war", erklärte sie. Gleichzeitig stellt sie über ihren TV-Kollegen, mit dem sie zuletzt auch offen über ihren Kinderwunsch gesprochen hat, unmissverständlich klar: "Serkan hat mich in all den Jahren, in dieser ganzen TV- und Reality-Welt, noch nie hintergangen. Nicht einmal. Er ist einer der loyalsten Menschen in meinem Leben."

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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