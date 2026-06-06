Ex-"Big Brother"-Star Grace schießt gegen Davina McCall

Fast 20 Jahre nach ihrer Teilnahme an Big Brother hat Grace Adams-Short (40) ordentlich Dampf abgelassen. Im Interview mit Betway rechnet die Britin mit der langjährigen Moderatorin des Formats, Davina McCall, ab und macht dabei keinen Hehl aus ihrer Meinung: "Davina war mir gegenüber nie wirklich freundlich. Sie war eine Zicke!" Dabei macht Grace deutlich, dass sich dieses Gefühl durch die gesamte Zeit im Format zog – bereits beim Rauswurf-Interview habe sie gespürt, dass die TV-Moderatorin sie nicht mochte. "Und ich bin ihr seitdem nie wieder begegnet", so die 40-Jährige.

Ganz anders erinnert sich Grace dagegen an ihre Erfahrungen mit Dermot O'Leary (53), der heute "This Morning" präsentiert. Diesen beschreibt sie als "nettesten, aufrichtigsten Mann" und berichtet, er habe sogar einmal sein Taxi auf der Regent's Street angehalten, als er sie entdeckte. Auch von Rylan Clark, dem späteren Moderator der Show, schwärmt sie. Sie habe ihn schon vor seinem Durchbruch beim X Factor gekannt, und trotz seines Erfolges sei er "so toll geblieben". Abseits der Moderatoren pflegt Grace noch heute Kontakt zu einigen ihrer ehemaligen Mitbewohner aus dem "Big Brother"-Haus – eine Ausnahme bildet allerdings Aisleyne Horgan-Wallace (47). Während eines Zoom-Calls in der Corona-Zeit soll Aisleyne einfach aufgelegt haben, als das Thema von Graces Ehe aufkam.

Grace nahm 2006 an der britischen Version von "Big Brother" teil – in derselben Staffel wie Nikki Grahame (†38) und Pete Bennett. Ihr Aufenthalt sorgte damals für einige Schlagzeilen, unter anderem weil sie bei ihrem Rauswurf ein Glas Wasser über ihre Mitbewohnerin Susie Verrico schüttete. Gleichzeitig war die Show für sie ein Wendepunkt im persönlichen Leben: Im Haus lernte sie ihren heutigen Ehemann Mikey Dalton (43) kennen, mit dem sie vier Kinder hat. Traurige Erinnerungen verbindet sie mit ihrer Mitbewohnerin Nikki, die 2021 an den Folgen ihrer jahrelangen Essstörung verstarb. "Einige meiner 'Big Brother'-Mitbewohner haben sich über Nachrichten bei Nikki gemeldet, bevor sie starb. Das war ich, Imogen, Richard und Glyn. Wir haben von Zeit zu Zeit mit ihr gesprochen. Es war wirklich traurig", so Grace.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Grace Adams-Short und Davina McCall

Anzeige Anzeige

Getty Images Davina McCall, britische TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Mikey Dalton und Grace Adams-Short im "Big Brother"-Finale 2006