Anna Faris nimmt Sohn Jack Pratt mit auf roten Teppich

Glamouröser Familienauftritt für Anna Faris (49): Die Schauspielerin erschien am 3. Juni bei der Weltpremiere des neuen "Scary Movie" auf dem roten Teppich – und hatte dabei ihren Sohn Jack Pratt (13) an ihrer Seite. Die 49-Jährige strahlte in einem schwarzen Pailletten-Halterdress mit seitlichen Ausschnitten, während Jack in einem klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd eine ebenso gute Figur machte. Komplettiert wurde das Familienbild durch Annas Ehemann Michael Barrett (56) und seine Kinder, Tochter Margot und Sohn Dashiell. Für Jack ist ein solcher Auftritt auf dem roten Teppich eine seltene Ausnahme, denn seine Eltern halten ihn weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Jack ist Annas einziges Kind und entstammt ihrer Ehe mit Schauspieler Chris Pratt (46), von dem sie sich 2017 nach rund zehn Jahren Beziehung trennte. Der Name Jack wurde zu Ehren von Annas Vater gewählt. Stieftochter Margot, die 22-jährige Tochter ihres jetzigen Mannes Michael, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr als echter Fan von Annas Filmreihe: Für Halloween 2025 rekonstruierte sie eine der berühmtesten Szenen aus "Scary Movie" auf TikTok. Anna repostete das Video stolz auf Social Media. "Scary Movie" läuft seit dem 4. Juni in den Kinos.

In dem neuen Film kehrt Anna als Cindy Campbell zurück – eine Rolle, die sie zu ihrer bekanntesten gemacht hat. Gegenüber dem Magazin People verriet sie, dass sie von der Rückkehr zur Filmreihe zunächst überrascht war: "Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es eine Welt geben würde, in der ich mich so gut dabei fühlen würde, wieder 'Scary Movie' zu drehen – nicht nur gut, sondern großartig." Auch die Wayans-Brüder Marlon, Shawn und Keenen Ivory Wayans (67) sind nach langer Abwesenheit wieder mit dabei – zum ersten Mal seit "Scary Movie 2". "Es fühlte sich so an, als würden die Wayans-Brüder mich casten", so Anna und weiter: "Und diesmal konnte ich ihnen danken und hatte das Gefühl, dass ich nicht gefeuert werden würde."

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Getty Images Anna Faris mit Mann Michael Barrett, seinen Kids und Sohn Jack Pratt bei der Weltpremiere von "Scary Movie"

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Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

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Getty Images Shawn Wayans, Anna Faris, Ghostface und Marlon Wayans, "Scary Movie"-Stars