Aubrey Plaza verrät ihre Promi-Wunschliste im Kreißsaal

Welche Stars sollen bei der Geburt ihres Babys dabei sein? Aubrey Plaza (41) hat bei der Premiere ihres neuen Films "The Accompanist" jetzt eine ganz besondere Wunschliste enthüllt. Die schwangere Schauspielerin erschien am Mittwoch mit sichtbarer Babykugel auf dem roten Teppich beim Tribeca Film Festival im SVA Theater in New York – und nutzte den Abend nicht nur, um ihren eleganten Look in einer cremefarbenen Bluse mit passender weiter Hose zu präsentieren, sondern auch für eine humorvolle Ansage: Gegenüber Entertainment Tonight scherzte sie, dass sie für eine Hausgeburt am liebsten ihre Kollegin Susan Sarandon (79) an ihrer Seite hätte.

Der Witz entstand, weil Aubrey zuvor bereits in der Late-Night-Show "Late Night with Seth Meyers" angedeutet hatte, dass sie entweder Moderator Seth Meyers oder Schauspieler Henry Winkler (80) bei ihrer Entbindung dabei haben wolle. Der Bezug zu Henry ist dabei nicht zufällig: In der Serie "Parks and Recreation" hatte sein Charakter ihrer Figur bei einer Geburt geholfen – ein Ereignis, das Seth damals als "Generalprobe" bezeichnete. Auf dem roten Teppich der Filmpremiere kam die Frage auf, wen sie sonst noch in ihrem Geburtszimmer begrüßen würde. "Vielleicht Susan? Ich glaube, Susan wäre perfekt für eine Hausgeburt. Sie hat mich schon auf dem roten Teppich gefragt, ob ich eine Doula habe. Die ist startklar", sagte Aubrey über ihre Co-Starring-Partnerin. Und dabei ließ sie es nicht bewenden: "Ich habe sie alle aufgestellt. Ich habe Patti LuPone, ich habe Sandra Bernhard, ich habe alle New Yorker Damen bereit, das Baby aufzufangen, wenn es kommt."

Aubrey erwartet ihr erstes Kind mit dem Schauspieler Christopher Abbott (40), mit dem sie seit dem vergangenen Jahr zusammen ist. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zum Film "Black Bear" im Jahr 2020 kennen und spielten später gemeinsam in einem Off-Broadway-Stück. Ihre Schwangerschaft wurde im April 2026 bekannt – rund 15 Monate nach dem Tod ihres von ihr getrennt lebenden Ehemanns Jeff Baena (†47), der im Januar 2025 im Alter von 47 Jahren gestorben war. Über die vergangenen zwei Jahre sagte Aubrey bei der Premiere: "Es war eine Reise, die letzten paar Jahre." Ihre bevorstehende Mutterschaft fühle sich wie "ein echter Segen" an, so die Schauspielerin weiter.

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Getty Images Aubrey Plaza bei den Filmfestspielen in Cannes 2025

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Dimitrios Kambouris/Getty Images Susan Sarandon, Schauspielerin

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Getty Images Aubrey Plaza und Christopher Abbott bei der Premiere von "Danny And The Deep Blue Sea", November 2023