"Nicht geil": Darauf steht Samira Yavuz beim Sex gar nicht

Samira Yavuz (32) plaudert ungehemmt über ihre Grenzen im Bett. In ihrem Podcast "Main Character Mode" verrät die Reality-TV-Bekanntheit, welche Vorlieben sie beim Sex ganz und gar nicht teilt. Die Influencerin macht deutlich, dass sie weder Ohrfeigen, Anspucken noch harte Schläge erotisch findet. Stattdessen schildert sie sehr direkt, was für sie noch in Ordnung ist und wo für sie klar Schluss ist. Im Podcast erzählt Samira, dass sie immer wieder in Gesprächen mit Freundinnen höre, dass sie härtere Praktiken reizvoll finden. Das kann die Medienpersönlichkeit nach eigener Aussage überhaupt nicht nachvollziehen: "Also ich finde es gar nicht geil, wenn einer irgendwie denkt, er kann mich anpacken oder mir ins Gesicht watschen oder mich verdreschen oder so."

Die frühere Dschungelcamp-Bewohnerin führt aus: "So ein Klaps auf den Hintern, da kann man drüber reden, das ist okay. Aber so irgendwo ins Gesicht?" Besonders deutlich wird Samira beim Thema Würgen: "Mögen wir das nicht alle ein bisschen fester? Ja, aber diese Frauen, die sagen: 'Dann würgt der mich so richtig.' Dann stell ich mir so eine Kuh vor, die Augäpfel kommen schon raus. Die Hauptschlagader im Hirn stellt sich auf. Da denke ich mir: 'Sorry, Maus, aber das ist doch auch nicht geil.'" Eine "Hand am Hals" sei für sie zwar okay, doch bei allem, was darüber hinausgeht, hört es für sie auf. "Ich möchte immer noch wie die Göttin aussehen, wie die ich mich fühle", erklärt Samira.

Für ihre Abneigung hat Samira auch eine einleuchtende Erklärung. Die zweifache Mutter kichert: "Das ist ein schmächtiger Hals. Einmal zu viel gedrückt, dann hast du ein Problem. Ich meine, wen rufst du dann? So etwas finde ich gar nicht geil. Und Anspucken ist auch so, eww." Sie habe kein Verlangen, während des Liebesspiels um ihr Leben zu bangen. Samira betont abschließend lachend: "Spielst du gerade mit meinem Leben oder ist das noch Sex? Muss ich dich danach anzeigen oder was? Das ist genau die Art von Sex, die ist nicht geil. So '50 Shades of Würgen'."

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, April 2026

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Instagram / samirayasminleila Influencerin Samira Yavuz, Mai 2026