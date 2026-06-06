Für diese Ikone ist Roasten laut Kevin Hart absolut tabu

Nach seinem eigenen Netflix-Roast war Kevin Hart (46) jetzt zu Gast bei Jimmy Kimmel (58) Live! und sprach dort über mögliche Kandidaten für künftige Promi-Roasts. Der Comedian, der selbst Ziel des dreistündigen Netflix-Specials "The Roast of Kevin Hart" war, schlug dabei unter anderem Basketballstar LeBron James (41) vor – wegen dessen kultureller Bedeutung. Als Moderator Jimmy Kimmel dann jedoch Oprah Winfrey (72) ins Gespräch brachte, ließ Kevin keine Sekunde lang Zweifel daran, was er davon hält: gar nichts.

"Das wäre, als würde man die Sixtinische Kapelle mit Graffiti besprühen", sagte Kevin gegenüber Kimmel. Er fügte hinzu, dass er im Falle eines geplanten Roasts sofort eingreifen würde: "Wenn ich herausfinden würde, dass Oprah sagt, sie möchte das machen, fahre ich mit 160 Stundenkilometern zu Oprahs Haus. Das kann man nicht machen. Auf gar keinen Fall." Neben dem Thema Oprah Winfrey sprach Kevin auch über einen Moment bei seinem eigenen Roast, der ihn tatsächlich überraschte. Dwayne Johnson (54) hatte ein Fahndungsfoto von Kevins verstorbenem Vater auf die großen Leinwände projiziert und es mit einem Bild seines eigenen, gut in Form befindlichen Vaters verglichen – was Kevin nach eigenen Angaben kalt erwischte. "Es war das schlimmste Foto meines Vaters, das ich je gesehen habe. Es hat mich überrumpelt, aber es war lustig", so Kevin.

Insgesamt zog Kevin bei Jimmy Kimmel ein positives Fazit seines Roasts, der im Rahmen des Netflix Is a Joke Festivals stattfand. Persönlich verletzt habe ihn keiner der Witze. Er betonte zudem, dass Roasts, wie auch er sie gerne macht, seiner Meinung nach ein "notwendiger" Bestandteil der Comedywelt seien und echtes Talent erforderten. "Die Schönheit eines jeden Roasts liegt darin, dass derjenige, der geröstet wird, für alles bereit ist, was auf ihn zukommt", sagte er. Kevins eigener Roast hatte im Netz allerdings auch für Kontroversen gesorgt: Mehrere Witze wurden als rassistisch und sexistisch kritisiert, unter anderem ein Witz von Comedian Tony Hinchcliffe über George Floyd, den Kevin im Nachgang jedoch verteidigte.

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Getty Images Kevin Hart beim Netflix Is A Joke Fest: The Roast of Kevin Hart im Kia Forum, Inglewood, 10. Mai 2026

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Getty Images Oprah Winfrey bei der Chloé Womenswear F/W 2026-2027 Show während der Paris Fashion Week

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Imago Dwayne Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine" im Zoo Palast Berlin