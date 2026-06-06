Engagement für Kinder: Heidi Klum wird UNICEF-Botschafterin

Nach mehr als einem Jahrzehnt ehrenamtlichem Einsatz macht Heidi Klum (53) nun einen großen Schritt: Das Supermodel wurde zur offiziellen Botschafterin von UNICEF USA ernannt. Bereits seit 2011 unterstützt Heidi die Organisation und engagierte sich unter anderem für die bekannte Trick-or-Treat-for-UNICEF-Kampagne. Ihre neue Rolle fällt zeitlich zusammen mit dem Internationalen Tag des Spiels am 11. Juni – einem Datum, das für Heidi besondere Bedeutung trägt, da sie das Recht von Kindern auf Spielen als grundlegendes Menschenrecht betrachtet. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie: "Ich bin unglaublich geehrt über diese Anerkennung. Es ist ein Privileg, meine Stimme einzusetzen, um die Mission von UNICEF zu unterstützen und für das Recht jedes Kindes auf eine gesunde, sichere und hoffnungsvolle Zukunft einzutreten."

Im Interview mit dem Magazin blickt Heidi auch auf prägende Reisen zurück, die sie für UNICEF nach Haiti und Indien unternommen hat. Besonders ein Erlebnis habe sie als Mutter tief bewegt: In Haiti sah sie Frühgeborene, die in Plastiktüten unter Schreibtischlampen lagen. "Das werde ich niemals vergessen", sagte sie und ergänzte: "Es hat mir bewusst gemacht, wie viel so viele von uns haben – und wie vielen Kindern auf der Welt noch die grundlegendsten Dinge fehlen." Das Spielen sieht sie nicht als Luxus, sondern als essenzielles Recht, und verweist darauf, dass UNICEF 2024 allein fast 20.000 Entwicklungskits für Kleinkinder und mehr als 27.000 Freizeitkits an Kinder in Krisengebieten geliefert hat. Hoffnung schöpft Heidi dabei vor allem aus der jungen Generation selbst: "Diese jüngere Generation ist so leidenschaftlich, so aufgeklärt, und sie sagen wirklich, was sie denken."

Privat lebt Heidi ihre Überzeugungen auch im Familienalltag: Sie ermutigt ihre vier Kinder dazu, kreative Ausdrucksformen zu finden – sei es durch Kunst, Musik oder Kochen – und hängt ihre Kunstwerke zu Hause auf. Vor zwei Wochen stand ihr Sohn Henry Samuel (20) beim Filmfest in Cannes plötzlich selbst im Rampenlicht. Neben seiner berühmten Mutter wirkte Henry erstaunlich reflektiert. "Meine Mutter und mein Vater sind beide sehr bodenständige Menschen, und es würde sich einfach seltsam anfühlen, exzentrisch zu sein", sagte er dem Magazin Gala. Im selben Interview sprach Henry auch über eine sehr persönliche Suche nach Spiritualität. "Ich bin sehr spirituell, obwohl meine Geschwister und ich ohne Religion aufgewachsen sind. Vor Kurzem bin ich nach Brasilien gereist und habe mich dort taufen lassen", erklärte er.

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Getty Images Heidi Klum bei der House of Magnum Afterparty im Palais Stéphanie in Cannes, 14. Mai 2026

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Getty Images Heidi Klum bei der Eröffnungsgala und Premiere von "La Vénus Electrique" beim 79. Filmfestival von Cannes

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Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei der LACMA Opening Gala für die David Geffen Galleries in Los Angeles, 2026

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