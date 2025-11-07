Andie MacDowells Tochter Rainey feiert Halloween-Hochzeit

Rainey Qualley (36), Tochter von Hollywoodstar Andie MacDowell (67), hat ihrem Lebensgefährten Anthony Wilson am 31. Oktober das Jawort gegeben. Das Paar feierte eine unkonventionelle und unvergessliche Halloween-Hochzeit in Kalifornien und setzte dabei ganz besondere Akzente. Bilder davon teilen die frisch Vermählten nun auf Instagram. Die Braut hat sich für diesen besonderen Tag für ein Secondhand-Brautkleid aus der Boutique "Loved Twice Bridal" entschieden und zeigte sich damit nachhaltig und stilbewusst. Besonders emotional: In ihren Schleier wurde Spitze aus dem Hochzeitsschal ihrer Mutter eingenäht. Auch die Gäste fügten sich mit fantasievollen und gruseligen Verkleidungen perfekt in das Motto ein.

Die Zeremonie bot viele Highlights, die für Gesprächsstoff sorgten. Raineys Vater, Paul Qualley, führte seine Tochter in einem auffälligen Skelett-Kostüm zum Altar. Dabei waren die aufgenähten Knochen und die Totenschädel-Schminke ein echter Hingucker. Ihre Mutter, Andie, erschien in einem "Krähenkönigin"-Kostüm, das düster und gleichzeitig elegant wirkte. Die Brautjungfern verkleideten sich als Hexen, während die Trauzeugen als Warlocks glänzten. Auch die restlichen Gäste bewiesen in unterschiedlichsten Kostümierungen ihre Kreativität. Dies alles war das Ergebnis einer durchdachten und kreativen Planung, wie Rainey verriet. "Wir wollten, dass die Feier lustig, gruselig und romantisch zugleich ist", so die Schauspielerin in einem Interview mit der britischen Vogue.

Rainey und Anthony hatten ihre Beziehung erst im Frühjahr 2024 öffentlich gemacht – schon Ende des Jahres, am 10. Dezember 2024, wurde ihr erstes gemeinsames Kind geboren. Mit der Hochzeit wollte das Paar anscheinend nicht lange fackeln: Noch vor dem ersten Geburtstag der kleinen Bluebell Coyote Wilson sind sie nun offiziell Mann und Frau. Ihre Mutter Andie ist jetzt nicht nur auf der Leinwand eine gefeierte Schauspielerin, sondern auch stolze Groß- und Schwiegermutter. Der "Vier Hochzeiten und ein Todesfall"-Star scheint eine enge Beziehung zu ihrer Tochter zu haben und eine große Rolle in ihrem Leben zu spielen – eine Verbindung, die sich in den liebevollen Details dieser außergewöhnlichen Hochzeit widerspiegelte.

Getty Images Andie MacDowell und ihre Tochter Rainey Qualley, Schauspielerinnen

Instagram / rainsford Anthony Wilson und Rainey Qualley, April 2024

Backgrid Andie MacDowell und ihre Tochter Rainey Qualley auf der Berlin Fashion Week, Januar 2023