"Let's Dance"-Profichallenge: Das Siegerpaar 2026 steht fest

Die große Entscheidung bei der Let's Dance-Profichallenge ist gefallen: Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov (39) haben sich in einem hochkarätigen Tanzfinale durchgesetzt und den begehrten Profi-Pokal gewonnen. In der bereits achten Ausgabe des beliebten Specials traten die besten Profitänzer der Show in völlig neuen Konstellationen gegeneinander an und lieferten sich einen intensiven Wettbewerb um Technik, Kreativität und Nervenstärke. Besonders spannend: Die Paarungen wurden in diesem Jahr laut RTL nicht ausgelost, sondern bewusst zusammengestellt, wodurch viele Tänzer erstmals gemeinsam auf dem Parkett standen und sich komplett neu aufeinander einstellen mussten.

Die Profichallenge bot auch dieses Mal ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Format, das den Teilnehmern alles abverlangte. In der ersten Runde zeigten alle Paare eine selbst choreografierte Performance, bevor in Runde zwei alle Tanzduos denselben Song – "Azukita" von Steve Aoki (48), Daddy Yankee (49), Play-N-Skillz und Elvis Crespo – interpretierten. So konnten die Zuschauer die unterschiedlichen Stile direkt miteinander vergleichen. Nach einer Zwischenwertung entschieden schließlich die Zuschauerstimmen, welche drei Paare ins große Finale einzogen und dort im sogenannten "Instant Impro Dance" gegeneinander antraten.

Im Finale wurde es besonders aufregend, denn hier war absolute Spontaneität gefragt. Eine Loskugel bestimmte kurzfristig, welche Tanzfusion aus zwei Stilen präsentiert werden musste, wodurch die Profis ihr Können unter höchstem Druck unter Beweis stellen mussten. Neben dem Prestige des Titels geht es für die Sieger auch um einen besonderen Vorteil: Sie dürfen das Opening der Kennenlernshow der nächsten "Let's Dance"-Staffel choreografieren und erhalten zusätzlich einen Bonus-Rankingpunkt für die kommende Saison. Damit ist der Sieg nicht nur eine Momentaufnahme, sondern kann auch langfristig entscheidenden Einfluss auf die nächste Staffel haben.

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RTL / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski, Daniel Hartwich, "Let's Dance"-Moderatoren 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov bei der "Let’s Dance"-Profichallenge

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi bei der "Let's Dance"-Profichallenge 2026

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