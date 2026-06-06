Prinzessin Kate macht William öffentlich Liebeserklärung

Bei einem Empfang anlässlich des 125-jährigen Jubiläums von Cancer Research UK im St. James's Palace hat Prinzessin Kate (44) ihrem Ehemann Prinz William (43) öffentlich ihre Liebe bekundet. Auslöser war ein Gespräch mit dem Sänger Ronan Keating (49) und seiner Frau Storm, wie die Daily Mail berichtet. "Bitte richten Sie William liebe Grüße aus", bat Ronan die Prinzessin. Storm ergänzte schwärmerisch: "Er ist wirklich so ein Gentleman!" Als der Sänger schließlich meinte: "Wir lieben ihn einfach", antwortete Kate lachend: "Ich liebe ihn auch!"

Doch bei dem Anlass ging es nicht nur um herzliche Momente. Kate sprach auf dem Empfang auch mit Sebastian Bowen, dem Witwer der 2022 verstorbenen Krebsaktivistin Dame Deborah James (†40). Bowen bedankte sich bei der Prinzessin für die Unterstützung, die William seinen beiden Kindern entgegengebracht hatte. "Er ist gut in solchen Dingen", erklärte Kate gegenüber Bowen, wie Bunte berichtet. An der Veranstaltung nahmen auch König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) teil. Die Moderatorin Davina McCall, die selbst mehrere Krebserkrankungen überstanden hat, hob laut Daily Mail hervor, wie wichtig der offene Umgang der Royals mit ihren Diagnosen für andere Betroffene sei. "Es ist mir eine solche Ehre", sagte McCall über das Treffen.

Für Kate hat das Thema Krebs eine sehr persönliche Dimension. Die Prinzessin von Wales hatte Anfang 2024 öffentlich gemacht, dass bei ihr eine Krebserkrankung diagnostiziert worden war. Im selben Jahr gab auch König Charles bekannt, ebenfalls an Krebs erkrankt zu sein. Der Einsatz der royalen Familie für die Krebsforschung ist damit nicht nur protokollarischer Natur. Dass Kate sich auf dem Empfang so offen zeigte und auch über die Unterstützung innerhalb ihrer Familie sprach, war für sie ein ungewohnt persönlicher Auftritt in der Öffentlichkeit.

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