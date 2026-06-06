Sexy: Carmen Electra besucht Premiere in transparentem Kleid

Bei der Premiere von "Scary Movie 6" in Los Angeles hat Carmen Electra (54) am Mittwochabend alle Blicke auf sich gezogen. Die Baywatch-Ikone erschien auf dem roten Teppich in einem gewagten, transparenten schwarzen Kleid, das mit aufwendigen Perlen besetzt war und ihre Kurven in Szene setzte. Eine elegante Tüllschleppe sowie atemberaubend hohe Absätze komplettierten den Look. Dazu kombinierte Carmen langes, glattes blondes Haar, das sie bis zur Taille trug und das an den Spitzen leuchtend rot gefärbt war.

Als Accessoires wählte die Schauspielerin eine funkelnde Diamant-Choker-Kette und mehrere gestapelte Ringe. Das Make-up setzte auf dramatische schwarze Lidschatten, die Carmens blaue Augen besonders hervorhoben, während ihre Lippen in einem glänzenden Nude-Ton erstrahlten. Kein Zufall, dass sie sich für genau diese Premiere so in Szene setzte: Carmen ist Teil des Ensembles, das für den sechsten Teil der Kultreihe zurückgekehrt ist. "Scary Movie 6" läuft seit dem 4. Juni in den Kinos.

Carmen war bereits im allerersten "Scary Movie"-Film im Jahr 2000 mit von der Partie und tauchte außerdem im vierten Teil der Reihe auf, der 2006 in die Kinos kam. Die gebürtige Tara Leigh Patrick wurde durch ihre Rolle in der Kult-Fernsehserie "Baywatch" und durch ihre Auftritte im Playboy weltberühmt. Ihr voller Name ist bis heute vielen Fans unbekannt – das Pseudonym Carmen Electra, das Musiklegende Prince (†57) ihr einst gab, ist längst ihr Markenzeichen.

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Getty Images Carmen Electra bei der Premiere von "Scary Movie"

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Getty Images Carmen Electra, Schauspielerin

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Imago Carmen Electra in einer Szene aus dem Film "Scary Movie" (2000)