Elizabeth Banks offen über Kinderwunsch und Leihmutterschaft

Elizabeth Banks (52) hat sich jetzt offen über einen der schwierigsten Abschnitte ihres Lebens geäußert: den langen und beschwerlichen Weg zur Mutterschaft. Im Podcast "Modern Love" berichtete die Schauspielerin, dass sie und ihr Ehemann Max Handelman fast zehn Runden einer künstlichen Befruchtung hinter sich brachten, bevor sie sich schließlich für eine andere Lösung entschieden. "Wir haben neun Eingriffe unternommen, um unsere zwei Söhne zu bekommen", erzählte die 52-Jährige. Am Ende wurden Felix und Magnus mithilfe einer Leihmutter auf die Welt gebracht.

Den Weg zur Leihmutterschaft beschrieb Elizabeth auf ihre ganz eigene Art und Weise: "Mein Mann und ich mussten die Gestationsleihmutterschaft nutzen, um Kinder zu bekommen – das bedeutet im Grunde, wir backen einen Babykuchen und backen ihn dann im Ofen einer anderen Frau." Bereits beim ersten Gespräch mit dem Fruchtbarkeitsarzt sei ihr klar geworden, dass möglicherweise etwas nicht stimmte. Der Arzt habe sie gefragt, ob sie jemals schwanger gewesen sei – was sie damals als seltsame Frage empfand. "Frauen werden ziemlich regelmäßig schwanger, wenn sie 20 Jahre lang Sex haben", so Elizabeth. "Das war mein erster Weckruf, dass vielleicht etwas nicht ganz stimmt."

Die Schauspielerin und Max heirateten im Jahr 2003. Sohn Felix kam 2011 zur Welt, Magnus folgte ein Jahr später. Den Namen Felix wählten sie ganz bewusst: "Felix bedeutet 'glücklich' auf Latein", schwärmte sie, wie Page Six berichtet. "Und seinem Namen entsprechend ist Felix ein sehr fröhliches Baby und ein Segen in unserem Leben." In den Jahren seither hält Elizabeth ihre Kinder weitgehend aus dem Rampenlicht heraus.

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Getty Images Elizabeth Banks , Februar 2020

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Getty Images Elizabeth Banks bei den Oscars 2023

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Getty Images Elizabeth Banks, US-amerikanische Schauspielerin

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