Elizabeth Banks wäre am Filmset fast an einer Erbse erstickt

Elizabeth Banks (50) hat einen erschreckenden Moment am Set ihres neuen Thrillers "Skincare" erlebt – sie wäre beinahe an einer Erbse erstickt! Bei "Good Morning America" berichtet die US-Schauspielerin jetzt von dem Vorfall: Während einer Mittagspause in ihrem Trailer habe die Die Tribute von Panem-Darstellerin plötzlich zu würgen begonnen und konnte keinen Laut mehr von sich geben. In Panik habe sie die Tür aufgerissen, doch niemand sei in der Nähe gewesen, um ihr sofort zu helfen. Schließlich habe ein zufällig vorbeigehender Mitarbeiter namens Julius ihre Notlage bemerkt und den Heimlich-Griff ausgeführt. Damit habe er ihr das Leben gerettet.

Elizabeth ruft sich den erschreckenden Moment in Erinnerung: "Ich gab ihm das Zeichen, dass ich ersticke, und er reagierte sehr ruhig. Er umarmte mich und führte den Heimlich-Griff aus. Julius, du bist mein Schutzengel. Ich liebe dich." Nach dieser Erfahrung nutzt Elizabeth die Öffentlichkeit, um auf die Wichtigkeit der Kenntnis des Heimlich-Griffs aufmerksam zu machen. "Es gibt viele Videos darüber, wie man es macht. Lernt es, es ist einfach", appelliert sie.

Elizabeth befindet sich derzeit in der Promotionsphase für ihren neuen Film "Skincare", der lose auf einer realen Geschichte basiert. Der Film handelt von einer Kosmetikerin namens Hope, die herauszufinden versucht, wer ihr Leben und ihre Karriere sabotieren will. In der Vergangenheit stand sie schon für zahlreiche weitere große Produktionen vor der Kamera – darunter die Spider-Man-Filme oder auch die Serie Modern Family. Außerdem verkörperte sie in den "Die Tribute von Panem"-Streifen die quirlige Effie Trinket.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Banks im Juli 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Banks im Februar 2024 in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Elizabeth von diesem Vorfall berichtet? Ich finde das gut. Damit lenkt sie die Aufmerksamkeit auf das wichtige Thema. Na ja, für mich gehört das nicht in die Öffentlichkeit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de