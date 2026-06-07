Darum kennt Holly Madisons neuer Freund ihre Kinder nicht

Holly Madison (46) ist frisch verliebt in Steve Dimopoulos, doch der Anwalt wird so schnell wohl keine Beziehung zu Hollys Kindern aufbauen. Die Reality-TV-Bekanntheit verriet jetzt im "TMZ Podcast", dass sie ihr Leben ganz bewusst in zwei Hälften aufteilt: Eine gehört ihren Kindern, die andere dem Dating. Diese klare Trennung macht es für neue Partner naturgemäß schwer, den Nachwuchs kennenzulernen – und Holly nimmt das offenbar sehr ernst. Wie ernst, zeigt ein Detail, das sie im Podcast ebenfalls preisgab: Ihr Ex-Freund Zak Bagans (49), mit dem sie ganze sechs Jahre zusammen war, hat ihre Kinder nie getroffen.

Zu der Zeit ihrer Beziehung mit ihm seien ihre Kinder noch sehr klein gewesen, und nach ihrer Scheidung von Pasquale Rotella habe sie einfach keine Unruhe in ihr Leben bringen wollen. Rückblickend gesteht sie auch, dass sie möglicherweise unbewusst ein schlechtes Gefühl bei Zak gehabt habe, was erklären könnte, warum sie die Begegnung nie arrangiert hat. Bei Steve gibt es jedenfalls keinen festen Zeitplan für eine Vorstellung: "Es geht eher darum, die richtige Person, den richtigen Zeitpunkt und das Gefühl zu haben, dass es sich natürlich anfühlt." Nicht zwingend sechs Jahre wolle sie diesmal aber warten.

Schon vor zwei Wochen hatten Berichte von TMZ die ersten Liebeszeichen zwischen Holly und Steve beschrieben. Demnach sollen die beiden sich seit März gedatet haben. Kennengelernt haben sie sich laut den Quellen in dem Nobel-Restaurant Carbone Riviera im Bellagio Hotel & Casino in Las Vegas. Dort soll das Paar zuletzt auch besonders viel Zeit miteinander verbracht haben. Im März des vergangenen Jahres trennte sich das Model endgültig von Zak.

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Getty Images Holly Madison, TV-Bekanntheit

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Getty Images Holly Madison, Model

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Getty Images Zak Bagans, 2012