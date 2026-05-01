Hollywood-Regisseurin Elizabeth Banks spricht über Sexismus

Elizabeth Banks (52) hat sich in der "Kelly Clarkson Show" offen über Sexismus geäußert, mit dem sie als Regisseurin in Hollywood konfrontiert worden ist. Die Schauspielerin und Filmemacherin berichtete dabei von einem besonders dreisten Kommentar, den sie sich anhören musste: Man habe ihr tatsächlich gesagt, sie sei nicht in der Lage, Männer zu führen – und diese würden ihr nicht folgen. Für Elizabeth, die inzwischen mehrere Spielfilme inszeniert hat, war das offenbar kein Einzelfall, sondern Teil eines grundsätzlichen Problems in der Filmbranche.

Als schlagkräftiges Gegenargument nannte die Regisseurin ihre Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Ray Liotta (†67) an dem Horrorfilm "Cocaine Bear" aus dem Jahr 2023. "Und dann habe ich Ray Liotta inszeniert, der den Henry Hill in 'Goodfellas' gespielt hat, und ich glaube, ich habe das gemeistert. Haken dran. Alles gut", sagte sie in der Sendung wie Deadline berichtet. Banks machte aber auch deutlich, dass sie sich um mehr als nur ihre eigene Karriere sorgt: "Ich weiß, dass ich zu einem großartigen Club gehöre, aber er ist wirklich klein, und es braucht mehr Repräsentation. Wir brauchen mehr Geschichtenerzähler mit unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln." Aktuell bewirbt Elizabeth ihre neue Apple TV+-Serie "The Miniature Wife", an deren Seite Matthew Macfadyen (51) als ihr Ehemann zu sehen ist. Darin spielt sie eine Schriftstellerin, die von ihrem Wissenschaftler-Mann aus Versehen auf etwa fünfzehn Zentimeter Körpergröße geschrumpft wird.

Die Serie greift damit ein Thema auf, das Banks persönlich am Herzen liegt: das Gefühl, vom eigenen Partner kleingemacht zu werden. "Es ist eine sehr witzige Show, aber was mich wirklich angezogen hat, war, dass wir über ein großes Gefühl sprechen dürfen – nämlich das Gefühl, von einem Partner erniedrigt zu werden", erklärte sie. Elizabeth ist nicht nur als Darstellerin aktiv, sondern blickt bereits auf eine beachtliche Karriere hinter der Kamera zurück. Mit "Pitch Perfect 2" und "Charlie's Angels" hat sie bereits zwei Kinoerfolge als Regisseurin vorzuweisen. Privat ist sie mit Max Handelman verheiratet und hat mit ihm gemeinsam zwei Söhne.

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Getty Images Elizabeth Banks im Februar 2024 in Santa Monica

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Getty Images Elizabeth Banks, Schauspielerin

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Getty Images Anna Kendrick, Rebel Wilson und Elizabeth Banks, "Pitch Perfect"-Stars