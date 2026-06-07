Erster Kuss mit Tim: So geht Bachelors-Kim mit Eifersucht um

In der aktuellen Staffel von Die Bachelors hat Kim in der fünften Folge einen besonderen Moment erlebt: Sie bekam den ersten Kuss von Bachelor Tim Reitz. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie nun, wie dieser Moment auf sie wirkt und wie sie mit den Gefühlen umgeht, die entstehen, wenn man sich eine Verbindung mit einem Mann teilt, der gleichzeitig auch andere Frauen kennenlernt. Eifersucht ist in der Villa ein ständiger Begleiter – und Kim macht da keine Ausnahme.

Ob sie den Kuss vor den anderen Kandidatinnen geheim gehalten hätte? "Von mir aus hätte ich es nicht direkt gesagt, aber Verheimlichen wäre für mich keine Option gewesen, wenn ich darauf angesprochen werde", erklärt sie gegenüber Promiflash. Gleichzeitig ist ihr bewusst, dass Tim auch die anderen Frauen küssen wird. "Es ist ein komisches Gefühl. Trotzdem versucht man, sich auf die eigene Verbindung zu konzentrieren und nicht zu viel darüber nachzudenken", so Kim weiter.

Kurz vor der Nacht der Rosen mussten Tim und Sebastian Paul Beichtzettel vorlesen, und die Frauen sollten raten, wer was geschrieben hatte. Als der Satz "Ich habe mich von einem Date zum nächsten Date fahren lassen" fiel, war das Entsetzen groß. Umso unangenehmer wurde es, als ausgerechnet Tim sich als Urheber meldete. Und der Unternehmer setzte noch einen drauf: Er erzählte, dass er seinem ersten Date sogar etwas vorgemacht hatte. Er habe behauptet, dort wohne seine Oma, dabei war es in Wahrheit die Adresse seines zweiten Dates gewesen.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Kim, Social Media- & Creator Managerin aus Frankfurt

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RTL Die verbliebenen "Die Bachelors"-Kandidatinnen 2026

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RTL Sebastian (l.) und Tim, "Die Bachelors" 2026

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