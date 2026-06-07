Erstes Konzert nach 15 Jahren: Sängerin Duffy kehrt zurück

Nach mehr als 15 Jahren Pause kehrt Duffy auf die Bühne zurück. Die walisische Sängerin gab über ihre Instagram-Story bekannt, dass sie am 5. Juli in London ein kleines Konzert spielen wird. Es ist ihr erster Live-Auftritt seit über anderthalb Jahrzehnten. "Ich gebe am 5. Juli, also nächsten Monat, ein geheimes, intimes Konzert in London, und ich würde mich riesig freuen, wenn einige von euch dabei wären", schrieb die 41-Jährige in dem sozialen Netzwerk. Tickets gibt es nicht zu kaufen – die Plätze werden stattdessen unter Fans verlost, die sich über Instagram registrieren können. Außerdem kündigte die Sängerin an, bei dem Gig auch "einige neue Lieder" zu performen.

Die Ankündigung kommt nicht völlig überraschend: Bereits im Vormonat hatte Duffy auf Instagram ein schwarz-weißes Foto aus einem Aufnahmestudio geteilt. Dazu schrieb sie: "Wenn ich doch nur die richtigen Worte fände, um zu beschreiben, wie sehr ich euch alle vermisst habe. Ich arbeite daran, zu euch zurückzukehren." Das Konzert im Juli scheint nun ein erster konkreter Schritt in diese Richtung zu sein.

Duffy, die mit bürgerlichem Namen Aimée Anne Duffy heißt, war ab 2008 mit ihrer Single "Mercy" und dem Album "Rockferry" praktisch über Nacht zum Star geworden. Sie räumte damals unter anderem drei BRIT-Awards und einen Grammy ab, "Rockferry" war zudem das meistverkaufte Album des Jahres in Großbritannien. Dann verschwand sie jahrelang aus der Öffentlichkeit. Der Grund: Sie war, wie sie 2020 öffentlich machte, an ihrem Geburtstag in einem Restaurant unter Drogen gesetzt, über mehrere Wochen narkotisiert und in ein fremdes Land verschleppt worden, wo sie vergewaltigt wurde. Das traumatische Erlebnis kostete sie fast ein Jahrzehnt ihres Lebens. Der Täter wurde bis heute nicht namentlich bekannt gemacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Duffy, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Duffy im März 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Duffy im Mai 2011 in London