Rüschen und Co: Das waren die furchtbarsten Oscar-Looks 2023

Diese Promis zogen eine Menge Blicke auf sich! Am Sonntag war es wieder so weit: Zum bereits 95. Mal fand die Oscar-Verleihung statt, bei der die besten Filme und ihre Darsteller geehrt wurden. Am Abend standen jedoch nicht nur die Nominierungen im Vordergrund – auch die zahlreichen Outfits auf dem Red Carpet wurden aufmerksam verfolgt. Dabei bot sich teilweise ein recht bizarrer Anblick: Das waren die schrecklichsten Looks der Stars!

Florence Pugh (27) wurde dieses Jahr nicht für einen Award nominiert, nichtsdestotrotz sorgte sie mit ihrem Auftritt für Aufsehen: Die Schauspielerin trug eine schulterfreie Robe aus dem Hause Valentino (90), dessen unterer Teil aus einer schwarzen Hotpants und der obere aus einem äußerst voluminösen Kleid mit riesigen Ballonärmeln bestand. Doch auch die sonst stilsichere Elizabeth Banks (49) trat modetechnisch in ein Fettnäpfchen. Der Hunger Games-Star entschied sich für ein schwarz-weißes Kleid, das mit einer auffälligen Schleppe und überdimensionalen Rüschen versehen war. Auch Eva Longoria (47) schien an diesem Abend outfitmäßig danebengegriffen zu haben. Das Kleid der Desperate Housewives-Darstellerin wirkte zwar zunächst glamourös – doch das reichte nicht aus, um von den chaotischen Mustern und dem unpassenden Schnitt abzulenken.

Doch nicht nur die Frauen lieferten den ein oder anderen Fauxpas – auch die Männer konnten mit ihren Outfits nicht alle überzeugen. Wie zum Beispiel Sänger Lenny Kravitz (58), der im Laufe seiner Karriere eigentlich einen guten Sinn für Mode entwickelt hat. Doch bei den Oscars versagte dieser wohl: Der Rockstar posierte in einer fließenden schwarzen Schlaghose und einem Wickelhemd. Dwayne "The Rock" Johnson (50) entschied sich für ein helleres Styling, doch auch er konnte mit seinem glänzenden champagnerfarbenen Smoking alles andere als überzeugen.

Getty Images Florene Pugh mit Andrew Garfield bei den Oscars 2023

Getty Images Eva Longoria bei den Oscars 2023

Getty Images Lenny Kravitz bei den Oscars 2023

Getty Images Allison Williams bei den Oscars 2023

Getty Images Michelle Williams bei den Oscars 2023

Getty Images Zoe Saldana bei den Oscars 2023

