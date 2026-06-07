Sorgerechtsdrama um Tochter: Rapper Chris Brown wehrt sich

Zwischen Chris Brown (37) und seiner Ex-Partnerin Diamond Brown ist ein Sorgerechtsstreit entbrannt. Diamond beantragte im Mai bei einem Gericht in Los Angeles das alleinige Sorge- und Aufenthaltsrecht für die gemeinsame vierjährige Tochter Lovely Symphani Brown. Chris solle lediglich Besuchsrecht erhalten. Doch damit ist der Sänger nicht einverstanden: Wie TMZ berichtet, reichte er Gegendokumente ein, in denen er gemeinsames Sorgerecht – sowohl rechtlich als auch physisch – fordert.

Auch die Kostenfrage ist zwischen den beiden strittig. Während Diamond in ihrem Antrag fordert, dass Chris die Prozesskosten allein übernimmt, besteht er darauf, dass sie sich die Ausgaben zu gleichen Teilen aufteilen. Der Rechtsstreit folgt auf einen öffentlichen Schlagabtausch in den sozialen Medien: Diamond hatte Chris vorgeworfen, ihren neuen Freund einzuschüchtern – obwohl Chris selbst in einer neuen Beziehung ist. Daraufhin mischte sich seine Partnerin Jada Wallace ein und warf Diamond vor, ihm den Kontakt zu Lovely zu verweigern. Die Situation eskalierte weiter, als Diamond andeutete, einen körperlichen Konflikt mit Jada nicht zu scheuen.

Für Chris ist Lovely nicht das einzige Kind, um das er sich kümmert. Er ist außerdem Vater der zwölfjährigen Royalty Brown (12), die er mit der ehemaligen Model Nia Guzman hat, sowie des Sohnes Aeko Catori Brown, den er mit seiner Ex-Freundin Ammika Harris (33) im November 2019 bekam. Jada Wallace und Chris wurden Ende April außerdem Eltern eines gemeinsamen Sohnes.

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Getty Images Chris Brown im Juni 2025 vor dem Crown Court in London

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Getty Images Chris Brown und Royalty Brown bei den Grammy Awards in Los Angeles, 2020

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Instagram / _jwallace Chris Brown und Jada Wallaces neugeborener Sohn