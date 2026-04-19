Frankie Muniz verwirrte seinen Sohn am Set von "Malcolm"

Frankie Muniz (40) ist derzeit im Revival der Kultserie Malcolm mittendrin zu sehen – und brachte dabei seinen fünfjährigen Sohn Mauz mit zum Set. Was zunächst wie ein besonderer Ausflug klang, endete für den kleinen Mauz in echter Verwirrung. Denn in einer Schlüsselszene der Hulu-Produktion schimpft Frankies Figur Malcolm lautstark über seine chaotische Familie. Das war für den Kleinen schwer zu begreifen. Gegenüber USA Today verriet Frankie jetzt, was dann passierte: "Paige musste ihn vom Set nehmen, weil er fragte: 'Warum mag Papa uns nicht?'"

Die betreffende Szene zeigt Malcolm, der seine Familie beschimpft und sich rechtfertigt, warum er seine Tochter vor ihr versteckt hat. "Diese Familie mit ihrem unaufhörlichen asozialen Verhalten und ihrer gedankenlosen Streitsucht und engstirnigen Prioritäten ist giftig für mich. Jede einzelne schlimme Sache in meinem Leben ist eure Schuld!", sagt der Charakter in der Szene. Für Mauz war klar: Der Mann da auf dem Set ist sein Papa – und der mag seine Familie nicht. Frankie erklärte gegenüber USA Today: "Er versteht noch nicht, dass ich nicht von ihm und Paige gesprochen habe, weil er mich nicht als Schauspieler kennt."

Und tatsächlich ist das Schauspielern für Mauz Neuland, was seinen Vater betrifft. Denn Frankie ist in den Augen seines Sohnes vor allem eines: ein Rennfahrer. Der Schauspieler sitzt bereits seit 2007 im Rennauto und startete 2024 in der NASCAR. "Er versteht das Konzept, für das Fernsehen Dinge vorzuspielen, noch nicht", erklärte Frankie im Interview. Trotzdem ist sein Sohn ein wichtiger Antrieb für die Rückkehr vor die Kamera. Beim Premiere-Event der neuen Serie in New York City sagte Frankie dem Magazin People: "Ich will ihn stolz machen. Ich tue es für die Show, ich tue es für die Produzenten, für die anderen Schauspieler – aber ich tue es auch für ihn."

Anzeige Anzeige

Instagram / frankiemuniz4 Frankie Muniz mit seinem Sohn

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Masterson, Justin Berfield, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston und Frankie Muniz auf der "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Frankie Muniz mit seiner Frau Paige und ihrem Sohn Mauz Mosley in Las Vegas