"Malcolm mittendrin"-Reboot macht Frankie Muniz stolz

Frankie Muniz (40) hat verraten, wie sich das Comeback am Set von "Malcolm mittendrin: Das Leben bleibt unfair" anfühlte. Im exklusiven Gespräch mit dem Magazin People sagte er, es sei "das erste Mal" gewesen, dass er nach Dreharbeiten glücklich und stolz sagen konnte, er sei Schauspieler. In der Vergangenheit hatte sich Frankie selbst eher als jemanden beschrieben, der nebenbei "auch schauspielert", wie er im Interview berichtete. Gedreht wurde die vierteilige Miniserie mit vielen vertrauten Gesichtern: Bryan Cranston (69) als Hal, Jane Kaczmarek (70) als Lois und Justin Berfield (39) als Reese sind wieder dabei, ebenso Christopher Masterson (45) als Francis. Neu besetzt wurde Dewey. Caleb Ellsworth-Clark übernimmt die Rolle. Die Handlung dreht sich um Malcolms Rückkehr zur Familie auf Wunsch seiner Eltern, die ihren 40. Hochzeitstag feiern.

Frankie beschrieb im Interview, wie unerwartet mühelos den Schauspielern die Rückkehr in die Figuren gelang: "Es war, als wäre kein einziger Tag vergangen", sagte er. Die Dreharbeiten zur Miniserie seien "wahrscheinlich eine der besten Zeiten" gewesen, die er je am Set erlebt habe. Dabei spielte auch die Sicherheit eine Rolle, dass das Publikum die Welt von Malcolm bereits liebt. Frankie selbst freut sich sehr über das Reboot und darüber, als Erwachsener noch einmal in seine frühere Rolle schlüpfen zu können. "Man hat eine größere Wertschätzung für das, wovon man Teil war, aber nur sehr selten bekommt man die Chance, das noch einmal zu machen", zeigte er sich dankbar. Die Kultsitcom lief von 2000 bis 2006 sieben Staffeln lang und feierte große Erfolge. Serienfans dürfen sich auch auf neue Gesichter freuen, Keeley Karsten, Kiana Madeira (33) und Vaughan Murrae verstärken den altbekannten Cast. Die Premiere ist für 2026 bei Hulu und Disney+ geplant.

Hinter den Kulissen hat das Wiedersehen für Frankie offenbar eine sehr persönliche Bedeutung. Der frühere Kinderstar blickt heute mit einem anderen Bewusstsein auf seine Karriere zurück. Während er bei der Originalserie nach eigenen Worten einfach als Teenager am Set erschien und seine Texte aufsagte, erlebt er die neue Staffel als erwachsener Familienvater, der seine Kultfigur mit frischem Blick spielt. In den vergangenen Jahren hatte sich der Schauspieler immer wieder auch anderen Leidenschaften gewidmet, etwa dem Motorsport, und sich selbst nicht explizit als Schauspieler definiert. Dass er die neuen Folgen als eine der besten Zeiten am Set überhaupt beschreibt und in sozialen Netzwerken schon Reunion-Pics mit seinen Serienbrüdern teilte, zeigt, wie sehr er es genießt, gemeinsam mit seinen Kollegen die Kultserie wieder aufleben zu lassen.

Getty Images Frankie Muniz, Schauspieler

Getty Images Der Cast von "Malcolm mittendrin"

Frederick M. Brown / Getty Images Frankie Muniz beim Toyota Grand Prix 2016