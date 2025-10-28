Frankie Muniz teilt geheimes Reunion-Pic mit Serienbrüdern

Frankie Muniz (39) hat die Vorfreude auf die große Rückkehr von Malcolm mittendrin ordentlich angekurbelt: Auf Instagram teilte der Schauspieler jetzt ein neues Foto, das ihn zusammen mit Justin Berfield (39) und Christopher Masterson (45) zeigt – ganz so, wie Fans die drei als Malcolm, Reese und Francis liebten. Der Clip läuft mit dem unverkennbaren Theme-Song "Boss of Me" von They Might Be Giants und weckt pure Nostalgie. Frankie schrieb dazu: "Mir wurde gesagt, ich soll das noch nicht posten, aber dann habe ich dieses Lied gehört. Ich kann es einfach nicht mehr abwarten, dass ihr die neuen Episoden seht, und ich vermisse meine Brüder." Mit dem Post macht er klar, worauf die Community sich einstellen kann: Die Kult-Serienfamilie formiert sich wieder, und die Reunion nimmt sichtbar Fahrt auf.

Schon seit Dezember 2024 steht fest, dass die Kult-Sitcom mit neuen Folgen zurückkehrt. Das Special trägt den Titel "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair", umfasst vier Episoden und erscheint 2026 bei Disney+. Ein konkreter Starttermin wurde noch nicht genannt. Inhaltlich kehrt Malcolm mit seiner Tochter ins altbekannte Chaos zurück, als Hal und Lois ihn zu ihrem 40. Hochzeitstag unbedingt dabeihaben wollen. Neben Frankie, Justin und Christopher sind auch Bryan Cranston (69) und Jane Kaczmarek (69) wieder als Eltern zu sehen. Erik Per Sullivan (34), der sich seit 2010 aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen hat, ist nicht dabei: Dewey wird in der Mini-Serie von Caleb Ellsworth-Clark verkörpert. Bis zum Start lassen sich alle sieben Staffeln der Originalserie bei Disney+ streamen – ideal, um die schrägen Familienabenteuer aufzufrischen.

Hinter den Kulissen pflegen die Seriengeschwister bis heute ein enges Verhältnis, das sich in gemeinsamen Schnappschüssen und Erinnerungen widerspiegelt. Für viele Fans ist die TV-Familie längst zur gefühlten echten Familie geworden, weil die Rollen über Jahre so vertraut wirkten. Frankie, der als Kinderstar aufwuchs und inzwischen auch abseits der Leinwand seinen Weg gefunden hat, teilt immer wieder private Einblicke und zeigt, wie sehr ihn die Zeit mit dem Cast geprägt hat. Auch Bryan betonte in früheren Interviews, wie besonders die Chemie am Set war und wie sehr alle von dem familiären Miteinander profitierten. Der Sound von "Boss of Me" dient dabei für die Community noch immer als emotionaler Auslöser – ein kurzer Akkord, und schon sind Erinnerungen an chaotische Frühstückstische, brüderliche Streiche und das gute alte "Kein Fettnäpfchen ist sicher"-Gefühl wieder da.

Instagram / frankiemuniz4 Frankie Muniz, Justin Berfield und Christopher Masterson

SIPA PRESS "Malcolm mittendrin"-Cast

Getty Images Der Cast von "Malcolm mittendrin"