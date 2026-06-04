Jannik Kontalis bei neuer "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel dabei

Geht da etwa mehr? Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass sich Realitystar Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (36) nähergekommen sein sollen. Jetzt folgt ein weiteres Indiz, das die Spekulationen weiter anheizt: Im Ankündigungspost zur dritten Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" ist Jannik zu sehen – gemeinsam mit Bill und einer Gruppe von Freunden beim entspannten Badetag im Pool. Damit ist klar, dass der mögliche Flirt der beiden auch in den neuen Folgen eine Rolle spielen wird.

Das Bild wurde nicht nur im offiziellen Post der Show geteilt – auch Jannik selbst verbreitet das Foto stolz in seiner Instagram-Story. Eine deutlichere Bestätigung seiner Beteiligung an der Staffel hätte es kaum geben können. Die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" soll am 23. Juli starten. Fans dürfen nun gespannt sein, wie tiefe Einblicke in sein Liebesleben Bill gewährt und was zwischen ihm und Jannik tatsächlich gelaufen ist.

Jannik wurde durch seine Auftritte im Reality-TV bekannt – insbesondere sein Liebesdreieck mit Yeliz Koc (32) und Gerda Lewis (33) sorgte für viel Aufmerksamkeit. Zuletzt versuchte er sich auch als Lokalpolitiker in seiner Heimat Mönchengladbach. Bill ist als Sänger der Band Tokio Hotel weltberühmt und lebt bereits seit vielen Jahren in Los Angeles. Das unerwartete Duo machte erstmals im vergangenen Sommer Schlagzeilen, als plötzlich innige Fotos der beiden von einer wilden Partynacht kursierten. Wenige Tage später besuchte Jannik Bill in L.A. und kuschelte mit ihm im Pool.

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024

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Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, April 2026