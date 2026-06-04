Exit-Challenge: Welches Paar verlässt "Prominent getrennt"?

In der Villa der Verflossenen spitzt sich die Lage zu: Bei Prominent getrennt treten Tanina Arambasic und Fabian Hesdahl in der Exit-Challenge gegen Yasin (35) und Samira Cilingir (29) an – es geht um alles. Nachdem die beiden Ex-Paare in der vergangenen Folge von ihren Mitstreitern nominiert worden waren, müssen sie nun um den Verbleib in der Show kämpfen. Doch nur die Männer treten an: Fabian und Yasin liefern sich ein nervenaufreibendes Duell im Armdrücken. Beide gehen siegessicher in die Challenge: "Es gibt kein Aufgeben, es gibt gar nichts. Ich würde mir sogar den kleinen Finger abhacken", betont Fabian, während Yasin versichert: "Wir geben alles."

In der Challenge macht Yasin dann kurzen Prozess: Er sichert sich die erste Runde und legt wenig später auch in Durchgang zwei nach. Damit ist die Entscheidung gefallen: Tanina und Fabian müssen die Villa verlassen, während Yasin und Samira weiterhin um den Sieg kämpfen dürfen. Fabian zeigt sich nach dem Aus sichtlich niedergeschlagen. "Ich bin sauer und traurig zugleich. [...] Zweimal gef*ckt worden. Einmal wegen dieser Nominierung, jetzt Armdrücken", fasst er seine Gefühlslage zusammen. Mehrere Mitstreiter versuchen, ihn zu trösten, allen voran Aleks Petrovic (35), der ihm zuspricht: "Du hast niemanden hintergangen. Du hast dein Wort gehalten, Bruder. Du bist der Sieger – du bist der wahre Sieger."

Der Exit trifft die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheiten hart, doch die beiden wollen den Blick nach vorne richten. "Die Zeit hier in der Villa hat uns auf jeden Fall gutgetan. Wir konnten uns teilweise gut aussprechen und gehen jetzt in einem freundschaftlichen Verhältnis nach Hause", betont Tanina. Für die übrigen Kandidaten sorgt das Ergebnis jedoch für schlechte Stimmung: Der Verbleib von Yasin und Samira war von der Mehrheit der Paare eigentlich nicht gewollt. Schon bei der Nominierung hatten mehrere Mitbewohner deutlich gemacht, dass sie die beiden Realitystars am liebsten sofort aus der Villa verabschiedet hätten.

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RTL Fabian Hesdahl und Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"

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RTL Yasin Cilingir und Fabian Hesdahl bei "Prominent getrennt"

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RTL / Africa Vumazonke Fabian Hesdahl und Tanina Arambasic, "Prominent getrennt"-Kandidaten