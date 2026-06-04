Miranda Kerrs Mann dachte, er hat keine Chance bei ihr

Evan Spiegel (36) erinnert sich an das erste Kennenlernen mit Miranda Kerr (43) – und daran, wie aussichtslos seine Chancen damals schienen. In dem Podcast "Tiger Sisters" erzählte der Snap-CEO jetzt, dass der Funke zwar direkt übergesprungen sei, er sich aber nicht getraut habe, das australische Supermodel offensiv anzusprechen. "Die Chemie war definitiv da, aber ich dachte, ich habe keine Chance. Ich war so: Ich will hier wirklich nicht mit gebrochenem Herzen rausgehen", verriet Evan über die frühen Anfänge ihrer Beziehung. Trotzdem fasste der Techunternehmer sich ein Herz, schickte Miranda eine Nachricht – und wartete dann ganze vier Wochen auf eine Antwort. Das erste Date fand schließlich eher unglamourös in einem Yogakurs statt.

Evan sprach im Podcast auch darüber, wie Miranda ihm half, sich ans Leben in der Öffentlichkeit zu gewöhnen. "Sie ist von klein auf im Rampenlicht aufgewachsen. Sie war so vertraut mit dem Druck, der Beobachtung und allem, was damit einhergeht", sagte er und schwärmte: "Es war so unglaublich, ihre Anmut und Haltung in all diesen wilden öffentlichen Situationen zu sehen."

Mittlerweile sind Evan und Miranda seit neun Jahren zusammen und durften 2024 ihr drittes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen: Im Februar kam Sohn Pierre zur Welt. In einem Interview mit The Sunday Times schwärmte Miranda damals: "Mein neuester kleiner Sohn vervollständigt unsere Familie. Ich fühle mich so gesegnet, ihn zu haben." Mit Evan hat sie die Söhne Hart, Myles und Pierre, dazu kommt Flynn aus ihrer Ehe mit Orlando Bloom (49).

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Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024

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Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Juni 2023

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Instagram / mirandakerr Miranda Kerr und Evan Spiegel, Oktober 2023

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