Altes Video geht viral: Geht Dakota Johnson hier zu weit?

Ein wiedergefundener Clip von einer Pressetour sorgt gerade im Netz für hitzige Diskussionen: Dakota Johnson (36) gerät wegen ihres Verhaltens gegenüber ihrer Kollegin Cailee Spaeny (28) auf Instagram in die Kritik. Bei einem gemeinsamen Interviewtermin anlässlich des Kinofilms "Bad Times at the El Royale" aus dem Jahr 2018 ist zu sehen, wie Dakota ihren Finger durch die Creolenohrringe von Cailee steckt – während diese versucht, dem Interviewer zu folgen, ohne ihre Irritation zu zeigen. Schließlich greift ihr Filmkollege Jon Hamm (55) ein und zieht Dakotas Hand von Cailees Ohr weg.

Doch damit endet die Situation nicht. In weiteren Ausschnitten des Clips nennt Dakota ihre Kollegin "Video-Honey", woraufhin Cailee ihr unmissverständlich mitteilt, dass ihr dieser Begriff unangenehm sei: "Es fühlt sich seltsam an, wenn du 'Honey' sagst. Komisch." Dakota lässt dennoch nicht locker und bezeichnet Cailee schließlich mit einem Schimpfwort, was Cailee sie bittet zu unterlassen. Anschließend bringt Dakota das Thema Bondage ins Gespräch und spricht über eine fast nackte Szene – bis Cailee schließlich ankündigt, gar nicht mehr zu reagieren.

Im Netz sind die Reaktionen gespalten: Während einige das Verhalten als harmlosen Spaß einordnen, werfen andere Dakota klassisches "Mean Girl"-Verhalten vor. Ein Kommentar lautet: "Jon Hamm sagte 'nicht mit mir' und rettete das Mädchen buchstäblich live im TV davor, dass ihr Ohr verletzt wird." Andere denken, das Video sei bewusst aus dem Kontext gerissen, um Dakota in einem schlechten Licht zu zeigen.

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Getty Images Dakota Johnson beim Dinner der Kering Foundation, September 2025

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Getty Images Cailee Spaeny bei einer Premiere 2020

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Getty Images Jon Hamm im Mai 2022