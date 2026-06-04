Nach dem Diddy-Skandal: Cassie kehrt den USA den Rücken

Sängerin Cassie (39) hat die USA verlassen – und plant offenbar nicht, zurückzukehren. Das geht aus einer eidesstattlichen Erklärung hervor, die TMZ vorliegt und die vom 1. Mai 2026 datiert ist. Darin schreibt die Sängerin: "Ich wohne außerhalb der Vereinigten Staaten. Ich beabsichtige nicht, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren." Der Schritt erfolgt im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall rund um Rapper Sean "Diddy" Combs (56), ihren Ex-Partner. Cassie hatte im vergangenen Sommer noch in New York gelebt – damals schwanger – und in Diddys Bundesstrafprozess ausgesagt.

Die Erklärung wurde im Rahmen einer Klage eingereicht, die ein Escort-Darsteller namens Clayton Howard gegen Cassie und Diddy in Kalifornien angestrengt hat. Cassie betont darin, sie sei zwar US-Bürgerin, aber keine Einwohnerin Kaliforniens mehr. Gerichtstermine und andere rechtliche Angelegenheiten seien für sie in New York leichter zu handhaben, da sich dort ihre Anwälte befinden. Wo genau Cassie derzeit lebt, ist nicht bekannt. Clayton wirft Cassie und Diddy vor, ihn für sogenannte Freak-Offs engagiert zu haben, bei denen er sich nach eigenen Angaben eine Geschlechtskrankheit zugezogen habe. In Cassies Erwiderung auf die Klage wird außerdem eine Textnachricht von Clayton an ihren Ehemann Alex Fine aus dem Jahr 2023 erwähnt – demnach soll er geschrieben haben: "Ich kenne die Wahrheit deiner Frau zu 100 Prozent ... Ich bin froh, dass sie eine Form von Gerechtigkeit bekommen hat."

Cassie hatte Diddy ursprünglich selbst verklagt und erhielt damals einen Vergleich über etwa 20 Millionen Dollar (umgerechnet 17.216.148 Euro). Zusätzlich soll sie rund 10 Millionen Dollar (umgerechnet 8.608.074 Euro) vom Hotel InterContinental Los Angeles Century erhalten haben, nachdem Überwachungsaufnahmen aufgetaucht waren, die Diddy dabei zeigten, wie er Cassie, die Angst vor einer möglichen Vergeltung hat, in einem Hotelflur schlug. Insgesamt soll sich ihre Entschädigung damit auf etwa 30 Millionen Dollar (umgerechnet 25.824.223 Euro) belaufen. Cassie und Diddy waren rund ein Jahrzehnt lang ein Paar. Nach der Trennung heiratete die Sängerin im Jahr 2019 den Personal Trainer Alex Fine, mit dem sie zwei Kinder hat.

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Getty Images Cassie Ventura im März 2025

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Getty Images Cassie und P. Diddy, 2006

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Instagram / cassie Alex Fine und Cassie Ventura im August 2023