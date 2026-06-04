Camila Cabello trennt sich von Milliardär Henry Chalhoub

Camila Cabello (29) geht wieder allein durchs Leben: Die Sängerin und Henry Junior Chalhoub haben sich nach mehr als einem Jahr Beziehung getrennt. Das berichtet TMZ jetzt unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld der beiden. Zuletzt waren Camila und Henry im April gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden, als sie beim Coachella-Festival auftauchten. Nun sollen die Musikerin und der Unternehmer getrennte Wege gehen. Warum die Beziehung endete, ist bislang nicht bekannt. Fest steht aber, dass Camila damit aktuell wieder Single ist.

Kennengelernt haben sich Camila und Henry laut TMZ Ende 2024 auf einer Afterparty von Elie Saab in Saudi-Arabien. Kurz darauf kamen erste Liebesgerüchte um die beiden auf. In den Monaten danach wurden die Sängerin und der aus dem Libanon stammende Geschäftsmann immer wieder zusammen gesichtet. Dabei reisten sie auch an einige exklusive Urlaubsorte. Unter anderem verbrachten Camila und Henry gemeinsame Zeit in St. Barths und auf Ibiza. Henry stammt aus der Familie hinter der Chalhoub Group, einem großen Unternehmen im Luxusmodegeschäft. Das Vermögen der Familie wird dem Bericht zufolge auf rund 1,03 Milliarden Euro geschätzt.

Camila hält ihr Liebesleben oft eher privat, stand mit ihren Beziehungen aber immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam in der Vergangenheit ihre Romanze mit Shawn Mendes – die eher unschön geendet hatte. Auch musikalisch verarbeitet die Sängerin persönliche Erfahrungen immer wieder in ihren Songs. Die Künstlerin wurde als Mitglied der Girlgroup Fifth Harmony bekannt und startete später erfolgreich solo durch. Mit Titeln wie "Havana" oder "Señorita" landete sie weltweit Hits, während sie abseits der Bühne regelmäßig Einblicke in ihr Leben, ihre Reisen und enge Freundschaften gibt.

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Imago Camila Cabello und Henry Junior Chalhoub bei der Chanel Womenswear Fall/Winter 2025-2026 Show während der Paris Fashion Week

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Instagram / camila_cabello Camila Cabello mit ihrem Freund Henry Junior Chalhoub im März 2026

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Getty Images Camila Cabello bei der 5th Annual Día De Muertos Gala in Los Angeles, 30. Oktober 2025