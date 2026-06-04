J.Lo und Brett Goldstein heizen Gerüchte neu an

Jennifer Lopez (56) und ihr neuer Filmpartner Brett Goldstein posierten bei der New Yorker Premiere von "Office Romance" gemeinsam auf dem roten Teppich – und zogen dabei alle Augen auf sich. Jennifer erschien in einem tief ausgeschnittenen Kleid mit schimmerndem Make-up und strahlte regelrecht vor Energie. Brett legte bei den Fotos seinen Arm um ihre Taille und zeigte sich leger-elegant in schwarzem Anzug und weißem Hemd. Der Auftritt sorgte erneut für Gesprächsstoff – schließlich fand er nur wenige Stunden nach einem Interview statt, in dem das Duo die hartnäckigen Dating-Gerüchte um sich herum endlich kommentierte. In der Sendung "The Today Show" hatte Moderatorin Savannah Guthrie (54) die Frage direkt gestellt, ob die beiden ein Paar seien. Beide drucksten herum...

Jennifer antwortete zunächst ausweichend, indem sie darauf hinwies, dass man sie ständig mit irgendjemandem in Verbindung bringe: "Es gibt nie einen Moment, in dem ich mit jemandem gesehen werde oder mit jemandem arbeite, ohne dass sie versuchen, mich mit dieser Person zusammenzubringen." Brett ergänzte schlagfertig: "Ich glaube, wenn man in ihrer Nähe steht, passiert das einfach. Deshalb stehe ich die ganze Zeit so nah bei ihr." Als Savannah nachhakte, stellte die zweifache Mutter klar: "Wir daten nicht." Brett bestätigte das schlicht mit "Korrekt." Laut der Expertin für Körpersprache Inbaal Honigman sollte man die beiden als Paar allerdings noch nicht abschreiben, wie The Sun berichtet: "Das deutlichste Zeichen dafür, dass sich zwischen Lopez und Goldstein eine besondere Verbindung entwickelt, ist ihr perfekt aufeinander abgestimmtes Lächeln."

Zuvor hatte Jennifer beim Auftritt in der Sendung "Watch What Happens Live" mit Moderator Andy Cohen (58) für Aufsehen gesorgt, als sie ohne zu zögern verriet, dass Brett der beste Küsser sei, mit dem sie je einen Film gedreht habe. Jennifers Rückkehr ins Romantik-Komödien-Genre mit "Office Romance" weckt Erinnerungen an ihre früheren Erfolge in dem Bereich. Bereits bei der Filmpremiere in Los Angeles hatte die Sängerin Brett als ihren liebsten Romcom-Partner überhaupt bezeichnet – noch vor all ihren bisherigen Leinwandpartnern. Privat hat Jennifer zuletzt turbulente Jahre hinter sich. Ihre Ehe mit Schauspieler Ben Affleck (53), mit dem sie sich bereits in den frühen 2000er-Jahren verlobt und dann fast 20 Jahre später wieder zusammengefunden hatte, wurde im Januar 2025 offiziell geschieden. Die beiden hatten 2022 zunächst im kleinen Rahmen in Las Vegas geheiratet, bevor sie kurz darauf eine große Feier mit Familie und Freunden nachholten.

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Getty Images Brett Goldstein und Jennifer Lopez bei der New-York-Premiere von "Office Romance" im Regal Union Square.

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Getty Images Bei der Premiere von Netflix' "Office Romance" in New York: Jennifer Lopez am Regal Union Square.

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2003