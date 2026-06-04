Sydney Sweeney heizt Zendaya-Zoff mit Post weiter an

Sydney Sweeney (28) hat die dritte und letzte Staffel vonEuphoria mit einer emotionalen Bildersammlung auf Instagram verabschiedet – und damit neue Spekulationen um ein angebliches Zerwürfnis mit ihrer Serienkollegin Zendaya (29) entfacht. Die Schauspielerin teilte zahlreiche Hinter-den-Kulissen-Fotos aus den Dreharbeiten, auf denen unter anderem Jacob Elordi (28), der in der Serie ihren Ehemann spielt, sowie Alexa Demie (35) und der verstorbene Eric Dane (†53) zu sehen sind. Eine Kollegin sucht man auf den Bildern jedoch vergeblich: Zendaya taucht in der gesamten Zusammenstellung mit keiner einzigen Aufnahme auf – was Fans sofort bemerkten und prompt diskutierten.

In den Kommentaren und sozialen Netzwerken reagierten viele "Euphoria"-Fans mit einer Mischung aus Belustigung und Bestätigung ihrer Vermutungen. Einige verwiesen auf Zendayas angebliche Haltung, sich von dieser Staffel distanzieren zu wollen, andere sahen in der fehlenden Kollaboratorin schlicht den Beweis, "dass die zwei keine Freundinnen sind". Die Gerüchteküche hatte bereits bei der Premiere der dritten Staffel im April gebrodelt: Damals kursierten in sozialen Netzwerken Videos, die zeigen sollten, wie Zendaya und Sydney sich auf dem roten Teppich gezielt aus dem Weg gingen. Zendaya soll zudem eine Stunde zu spät erschienen sein – ein Schritt, den manche Beobachter als bewussten "Machtmove" werteten, wie Daily Mail berichtet.

Hintergrund der mutmaßlichen Spannungen sollen unter anderem politische Differenzen und Gerüchte über ein Interesse Sydneys an Zendayas Freund Tom Holland (30) sein, so Page Six. Sydney selbst wehrte sich in diesem Jahr gegen Versuche, sie politisch zu vereinnahmen. "Ich war nie hier, um über Politik zu reden. Ich war immer hier, um Kunst zu machen", sagte sie gegenüber der Presse und fügte hinzu: "Ich glaube, deshalb wollen die Leute noch weiter gehen und mich als ihre eigene Schachfigur benutzen." Für Zendaya endete mit der finalen Staffel von "Euphoria" nach sieben Jahren eine Ära – die Darstellerin hatte sich am letzten Drehtag sichtlich bewegt von ihrem Team verabschiedet.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Zendaya und Sydney Sweeney

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya bei der Premiere von "The Drama" in Paris, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles