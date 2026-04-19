Kylie Kelce träumt von CEO und Künstler-Job für ihre Töchter

Kylie Kelce (34) hat in einem neuen Bonusclip ihres Podcasts "Not Gonna Lie" offen darüber gesprochen, welche Jobs sie sich eines Tages für ihre Kinder vorstellen kann. In dem Q&A-Format "Ask Me Somethings" beantwortete die Ehefrau von Jason Kelce (38) die Frage eines Fans und zeichnete dabei liebevolle Zukunftsbilder für ihre vier Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley, die sie trotz des Bekanntheitsgrades der Familie bodenständig erzieht. Die Podcasterin ordnete ihre Einschätzungen den ganz eigenen Persönlichkeiten der Mädchen zu und verriet, welche Talente sie aktuell bei ihnen beobachtet.

Für ihre Älteste, die sechsjährige Wyatt, hat Kylie klare Vorstellungen: "Wyatt ist eine sehr starke Persönlichkeit. Sie ist eine sehr gute Anführerin. Sie will anderen Leuten sagen, was sie tun sollen, ganz ehrlich", sagte sie. Sie könne sich Wyatt gut als CEO vorstellen – oder aber als Krankenschwester, da sie "immer sehr neugierig auf medizinische Dinge" sei. Für ihre fünfjährige Tochter Elliotte, liebevoll "Ellie" genannt, sieht Kylie vor allem die Kreativität im Vordergrund: "Sie ist so fokussiert auf Kunst und Kreativität. Ellie wird Künstlerin werden, und ich freue mich schon riesig darauf, all ihre Werke zu sehen." Zunächst brachte Produzentin Emma den Beruf der Tierpflegerin ins Spiel – was Kylie als "logische Vermutung" bezeichnete, da Elliotte ein großer Tierliebhaber sei. Am Ende tippte sie aber doch auf Künstlerin.

Bennett, die in der Familie Bennie heißt, zieht es für Kylie klar in die Unterhaltung: "Bennie wird auftreten, und ich weiß noch nicht, ob das öffentlich sein wird oder in deutlich kleinerem Rahmen", erklärte sie. "Es ist ihre Welt, und wir leben darin. Nicht auf eine herrische Art, sondern einfach so: Das bin ich, und ich bin hier, Punkt", erklärte sie schmunzelnd. Und Baby Finnley? Da ist sich Kylie noch unsicher, tendiert aber zu einem ernsten Beruf wie Anwältin oder Richterin, weil ihre Jüngste jetzt schon so viele "urteilende Gesichtsausdrücke" zeige.

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

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Instagram / kykelce Wyatt Kelce, Tochter von Jason Kelce

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Instagram / kykelce Elliotte, Tochter von Jason und Kylie Kelce