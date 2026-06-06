Kylie Kelce packt über Ehemann Jasons nervigste Macke aus

Kylie Kelce (34) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" ganz offen über die Stärken und Schwächen ihres Ehemannes Jason Kelce (38) gesprochen. Auf Nachfrage eines Fans verriet sie vor Kurzem, was sie an dem ehemaligen NFL-Profi liebt – und was sie manchmal zur Verzweiflung treibt. Ihre liebste Gewohnheit des Sportlers? Er kann kaum an ihr vorbeigehen, ohne sie zu berühren. "Meine liebste Angewohnheit von Jason ist, dass er, wenn er an mir vorbeiläuft, in der Regel das Bedürfnis verspürt, meinen Po anzufassen", sagte Kylie lachend. "Ich mag das. Das ist Teil meiner Liebessprache. Körperkontakt. Ich mag das." Doch dann gab sie auch zu, was sie wirklich nervt.

Als ihre am wenigsten geliebte Eigenschaft nannte Kylie die extreme Lautstärke ihres Mannes. Jason trage überall Flip-Flops – und wenn er damit die Treppe hochläuft, ist laut ihr kein Halten mehr. "Er klingt wie eine Elefantenherde", scherzte sie im Podcast. Besonders dann, wenn das Baby schläft und Ruhe eigentlich Pflicht wäre, zeige sich das Problem in seiner ganzen Pracht. Selbst sein Niesen sei so laut, dass sie es in der Küche höre, obwohl er oben im Schlafzimmer liege. "Er niest laut, aber immer dann, wenn er leise sein soll. Er ist ein lauter Mensch, und ich liebe ihn dafür. Es ist unterhaltsam", so Kylie. Wie er sich für seine Lautstärke wieder gut machen kann, hat sie auch schon parat: "Er kann es wiedergutmachen, indem er meinen Po anfasst."

Jason und Kylie hatten sich über die Dating-App Tinder kennengelernt und 2018 geheiratet. Zusammen haben sie vier Kinder: die Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finn. Dass Jason nicht nur ein toller Familienvater, sondern auch ein aufmerksamer Ehemann ist, betonte er selbst erst im April bei einer Podiumsdiskussion an der Rowan University in New Jersey. Dort nannte er Kylie seinen "liebsten Teamkollegen" und erklärte über sie: "Sie hat mir Geduld, Tugenden und Selbstlosigkeit beigebracht. Ich habe von ihr bei weitem mehr gelernt als von irgendjemand anderem."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce bei der Weltpremiere von "Kelce" in Philadelphia, präsentiert von Thursday Night Football

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018