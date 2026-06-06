Kylie Kelce spricht über den Promi-Druck auf ihre Kinder

Kylie Kelce (34) hat sich in ihrem Podcast offen darüber geäußert, wie sehr der Ruhm ihres Mannes Jason Kelce (38) den Alltag ihrer Töchter beeinflusst – und was sie sich für ihre Kinder wünscht. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" vom 4. Juni wurde Kylie gefragt, ob ihre Töchter ihren Ruhm genießen. Darauf reagierte sie zunächst mit einem deutlichen: "Erstens: Igitt. Oh Gott. Das ist furchtbar." Dann fügte sie hinzu, dass die Mädchen die Fanbegegnungen zumindest meistens als witzig empfinden. Manchmal machen sie sogar ein Spiel daraus, berichtete Kylie – und das macht ihr gleichzeitig Sorgen.

Konkret schilderte die Mutter, wie die sechs-, fünf-, drei- und einjährigen Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finn das Erlebte zu Hause nachspielen: "Wenn wir ausgehen und Leute fragen: 'Sind Sie Jason Kelce?', gehen wir nach Hause und die Kinder fragen: 'Bist du Jason Kelce?'" Außerdem hat Kylie beobachtet, wie die Mädchen unter sich ein Rollenspiel entwickeln: "Oh mein Gott, ich bin ein riesiger Fan! Können wir ein Foto machen?", imitieren sie laut ihrer Mutter dann die Fans. Doch nicht immer sehen die Kinder das alles positiv. Besonders ihre älteste Tochter Wyatt reagiere mitunter unwirsch, wenn Fans die Familie in der Öffentlichkeit beobachten oder ansprechen wollen. "Es macht mich traurig, dass dies die Realität ist. Ich möchte, dass sie eine möglichst normale Kindheit haben", sagte Kylie im Podcast. An die Fans richtete sie schließlich eine klare Bitte: "Ich denke, wir sollten sie alle gemeinsam da raushalten. Okay? Gut. Lass uns das tun."

Kylie ist seit 2022 mit dem ehemaligen NFL-Profi Jason verheiratet, der als Center für die Philadelphia Eagles spielte und inzwischen seine Karriere beendet hat. Die Familie legt laut eigener Aussage im Podcast großen Wert darauf, einen gewissen Abstand zwischen dem öffentlichen und dem privaten Leben zu schaffen. Jasons Bruder Travis Kelce (36), Tight End bei den Kansas City Chiefs, zählt ebenfalls zu den bekanntesten Sportlern der USA und ist mit Popsuperstar Taylor Swift (36) liiert. Auch das sorgt dafür, dass die Familie Kelce regelmäßig im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht.

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026