Filmstar und Mutter: So rockt Sandra Bullock ihr Mama-Dasein

Frischer Auftritt in New York: Sandra Bullock (61) hat beim CNBC Changemakers Summit offen erklärt, wie sie ihren Job als Filmstar mit dem Muttersein vereint. Im Gespräch mit Moderatorin Julie Boorstin und Studio-Chefin Pam Abdy erzählte die Schauspielerin, dass sie Drehs strikt nach dem Familienkalender plant – aktuell auch für "Practical Magic 2". "Ich habe diesen Film zu diesem Zeitpunkt gemacht, weil ich wusste, dass meine Kinder schulfrei haben. Ich werde die Zeit mit meinen Kindern nicht opfern", sagte sie auf dem CNBC-Event. Und weiter: "Sie wären glücklich, wenn ich weg wäre. Ich nicht. Das stimmt. Und ich leiste nicht meine beste Arbeit, wenn es meinen Kindern schlecht geht oder sie etwas brauchen und ich es nicht ermöglichen kann."

Wie wichtig ihr die Rolle als Mutter ist, machte Sandra dabei mehrfach deutlich: "Ich erziehe meine Kinder, nicht irgendjemand anders." Sie wisse, dass sie in ihrer Branche das Privileg habe, sich diesen Spielraum zu nehmen, räumte sie auf der Bühne ein: "So viele Menschen haben das nicht." Gleichzeitig kenne sie das Zerren zwischen Job und Zuhause nur zu gut – dieses Gefühl, am Set zu stehen und zu denken: Ich bin gerade nicht dort, wo ich sein müsste. "Aber wisst ihr was? Frauen können das. Wir können 15 Dinge gleichzeitig und kriegen es hin", so Sandra. Nach dem Tod ihres langjährigen Partners Bryan Randall im August 2023, der nach einem privaten, dreijährigen ALS-Kampf starb, hatte sich die Schauspielerin zunächst zurückgezogen. Ein Insider sagte dem Magazin People: "Sie verbrachte viel Zeit mit Heilen, mit ihren Kindern und zu Hause." Und weiter: "Sie musste sicherstellen, dass sie und ihre Kinder in der bestmöglichen Verfassung sind, um zur Arbeit zurückzukehren."

Louis und Laila kamen durch Adoption in Sandras Leben, später als ursprünglich gedacht – ein Weg, über den sie in der Talkshow "Red Table Talk" offen sprach: "Ich weiß nicht, warum das der einzige Weg war, aber ich bin so froh, dass das Universum mich hat warten lassen ... nein, du wirst es nicht so machen, wie du denkst." Das Aufwachsen ihrer Kinder zu begleiten, nennt die zweifache Mama ihren größten Stolz. Deshalb trat sie zeitweise kürzer und blieb der Kamera fern. "Ich gehe nicht in Rente, ich werde nur eine Weile nicht vor der Kamera sein. Ich habe wunderschöne Babys. Ich schaue sie mir lieber an", sagte sie bei People (the TV Show!). "Ich schaue sie mir lieber jeden Tag an, lasse sie wütend auf mich sein und genervt, und mache jetzt Erinnerungen mit ihnen." Mit "Practical Magic 2" meldet sich Sandra nun zurück – weiterhin mit dem Fokus, dass Familie und Set nur zusammen funktionieren, wenn zu Hause alles stimmt.

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Getty Images Sandra Bullock im März 2010 bei der Oscarverleihung.

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Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

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ActionPress Sandra Bullock und ihr Partner Bryan Randall