Nachzüglerin: Sandra Bullock feiert endlich Instagram-Debüt

Sandra Bullock (61) ist endlich auf Instagram angekommen – und macht dabei gleich ordentlich Stimmung. Die Schauspielerin, die jahrelang keinen Account in dem sozialen Netzwerk hatte, ist nun offenbar doch beigetreten und hinterließ prompt freche Kommentare unter den Beiträgen ihrer Freunde. Channing Tatum (45) war der Erste, der ihr Ziel wurde: Unter einem Fan-Post mit Zitaten aus seinem GQ-Interview von 2024 – in dem der Schauspieler zugegeben hatte, sich einen Jahresvorrat an Hemden zu kaufen, um nicht waschen zu müssen – schrieb Sandra mit einem Augenzwinkern-Emoji: "Natürlich hast du das getan."

Damit war ihr Auftritt aber noch lange nicht vorbei. Unter einem Video, in dem Jennifer Aniston (57) Jason Bateman (57) die Haare macht, kommentierte Sandra: "Ich als Nächstes, Mama? Ich gehe für einen Hexen-Look..." Apropos Hexen: Auch bei ihrer "Zauberhafte Schwestern 2"-Kollegin Nicole Kidman (58) meldete sie sich zu Wort und schrieb unter ein Video vom Filmset, auf dem die beiden sich umarmen: "Wir sind sowas von zurück." Und für ihre Mitstreiterin Joey King (26) hatte Sandra laut E! News ebenfalls eine kryptische Botschaft parat: "Mein Blut. Dein Blut. Unser Blut. Ihr wisst schon."

Ihr Instagram-Debüt kommt nach einer langen Phase der Ablehnung – und einer ausdrücklichen Warnung. Noch im vergangenen Jahr hatte sie in einem Statement gegenüber dem Magazin People betont: "Bitte beachtet, dass ich nicht an irgendeiner Form von sozialen Medien teilnehme", und sich klar von "Fake-Accounts" distanziert, die sie imitierten. Bereits 2018 hatte sie in einem Interview mit InStyle jedoch angedeutet, was eines Tages passieren würde: "Ich werde mich dort anmelden und meine Freunde trollen. Sobald meine Kinder es benutzen, werde ich mich damit auskennen. Ich will nicht naiv sein." Genau das setzt sie nun in die Tat um.

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Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

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Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

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Getty Images Bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" in New York, April 2026