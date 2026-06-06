Sharon Stone enthüllt brutalen Angriff im eigenen Zuhause

Sharon Stone (68) macht eine erschütternde Erfahrung aus ihrer Vergangenheit öffentlich: Im Podcast "The Person Who Believed in Me" berichtete die Schauspielerin jetzt von einem brutalen Angriff, der sich schon vor rund zehn Jahren in ihrem Zuhause ereignet haben soll. Wie Sharon dem CBS-Korrespondenten David Begnaud erzählte, sei sie damals "von hinten geschlagen" worden. Danach habe sie das Bewusstsein verloren und sei erst wieder auf dem Boden zu sich gekommen. Im Raum habe Chaos geherrscht: Die Sofas seien verrückt gewesen, der Couchtisch umgestürzt und dessen Inhalt überall verteilt. Wer sie attackiert haben soll, verriet die Hollywood-Bekanntheit nicht: "Ich werde es nicht öffentlich sagen, aber ich kann sagen, dass wir es gemeldet und alles Nötige getan haben."

Besonders heftig: Lange wusste Sharon nach eigener Aussage gar nicht, was ihr überhaupt passiert war. Erst Jahre später sei das ganze Ausmaß durch einen Arztbesuch ans Licht gekommen. Weil sie starke Beschwerden im Nacken- und Schulterbereich gehabt habe, habe sie sich in einer Klinik untersuchen lassen. Dort habe ein Arzt nach mehreren Röntgenaufnahmen festgestellt, dass ihr Brustkorb vollständig gebrochen gewesen und wieder vernarbt zusammengewachsen sei. Die 68-Jährige erinnerte sich im Podcast an die Worte des Mediziners: "Es ist klar, dass Sie angegriffen wurden und dass das, was Ihnen passiert ist, ein Verbrechen war." Wie sie weiter erklärte, sei der Vorfall angezeigt worden. Auf eine Anklage habe sie letztlich verzichtet, weil die Tat bereits ein Jahrzehnt zurückgelegen habe.

In derselben Podcastfolge sprach Sharon auch über schwierige Erlebnisse in ihrer Kindheit. Die "Basic Instinct"-Darstellerin erzählte, dass ihr Vater sie früher geschlagen habe. Gegenüber David erinnerte sie sich an einen entscheidenden Moment mit 14 Jahren, nach dem sich das Verhältnis der beiden verändert habe. "Brauchst du das, um dich wie ein Mann zu fühlen?", habe sie ihn damals gefragt. Laut Sharon habe er danach nie wieder jemanden geschlagen. Trotz der belastenden Vergangenheit hätten sie sich später wieder angenähert. Neben diesen Erlebnissen erlitt Sharon die vergangenen Jahre auch mehrere Schicksalsschläge, darunter einen Schlaganfall mit Hirnblutungen.

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ActionPress Sharon Stone, 2024