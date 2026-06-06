Jannik Kontalis bestätigt: Er und Bill Kaulitz haben gedatet

Jetzt macht Jannik Kontalis (29) endlich selbst reinen Tisch: Der Realitystar hat im Gespräch mit RTL bestätigt, dass er und Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36) tatsächlich eine Zeit lang zusammen waren. "Bill und ich haben uns ca. ein halbes Jahr gedatet. Wir lieben einfach das Leben. Wenn wir zusammen sind, haben wir den größten Spaß!", schwärmte Jannik. Seit Monaten hatten Fans und Medien über die Natur der Beziehung zwischen den beiden spekuliert – nun liefert der 29-Jährige selbst die Antwort.

Im selben Interview sprach der Realitystar auch über seinen bevorstehenden Auftritt in der dritten Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz&Kaulitz", die am 23. Juli erscheint. Dort wird er ebenfalls zu sehen sein – und zwar bei einem besonderen Anlass in Los Angeles. "Er hat mich zur Einweihung seines Pools eingeladen und natürlich komme ich dann auch, denn für Bill ist mir kein Weg zu weit", so Jannik. Seine Zuneigung zu Bill geht dabei offenbar weit über das Dating hinaus. "Wenn Bill sagt, dass er mich braucht, bin ich sofort auf dem Weg", erklärte er. Zuletzt trafen sich die beiden in Berlin zu einem gemeinsamen Abendessen. "Bill soll immer ein Teil meines Lebens sein, weil er einfach ein schöner Mensch ist – von innen und von außen", fasste Jannik zusammen. In einem Satz bringt er seine Verbindung zu Bill auf den Punkt: "Wir sind ein Herz und eine Seele."

Dass zwischen Jannik und Bill mehr als eine gewöhnliche Freundschaft besteht, hatte zuvor bereits Janniks bester Freund Giuliano Lorenzo Hediger angedeutet. Dieser hatte von gemeinsamen Treffen in Berlin berichtet und geschwärmt, dass die beiden sich von Anfang an super verstanden hätten. Nun ist es Jannik selbst, der die Verbindung zu dem Sänger in eigenen Worten beschreibt – und dabei keinen Zweifel daran lässt, wie viel ihm Bill bedeutet.

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Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, April 2026

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Instagram /saraalviti Jannik Kontalis, Bill Kaulitz und ihre Freunde im Pool 2025

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025