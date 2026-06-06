Nach Ehe-Aus mit Thomas Müller: Lisa plant jetzt radikal um

Nach ihrer Trennung von Fußballstar Thomas Müller (36) zeigt sich Lisa Müller (36) kämpferisch und zukunftsorientiert. Die Dressurreiterin trat jüngst beim Event "The Power List – Germany's Top 50" in Berlin solo auf und nutzte den Auftritt, um klare Ansagen über ihre nächsten Schritte zu machen. Gegenüber RTL verriet sie, wie es für sie nach dem Ehe-Aus weitergeht: "Mein Weg ist weiter an erster Stelle mein Sport und mein Unternehmen. Und nebenbei möchte ich mich weiter politisch bilden und Erfahrungen sammeln."

Die Auszeichnung, bei dem renommierten Event überhaupt genannt zu werden, nahm sie dabei mit Stolz entgegen: "Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, in einer Reihe mit so großartigen Menschen mit so tollen Reputationen genannt zu werden. Das ist eine sehr besondere Ehre gewesen." Eine Karriere als klassische Prominente kommt für sie dagegen nicht infrage. Auf dem roten Teppich des Klatsch- und Tratschbetriebs werde man sie nicht antreffen, stellt die Unternehmerin klar – das sei "zu 100.000 Prozent ausgeschlossen!" Statt auf Schlagzeilen über ihr Privatleben zu setzen, will sie ihre beruflichen und persönlichen Projekte in den Vordergrund stellen. Öffentliche Auftritte sollen dabei kein Selbstzweck sein.

Vor zwei Tagen hatten Thomas und Lisa ihre Trennung nach fast 17 Jahren Ehe offiziell bestätigt. Der gemeinsame Medienanwalt Christian Schertz erklärte gegenüber Bild: "Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen." Schon seit Monaten war über den Zustand der Beziehung spekuliert worden.

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Imago Lisa Müller, Juni 2026

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Imago Lisa Müller beim Grand Prix in Stuttgart, German Masters 2025

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Imago Thomas und Lisa Müller bei der Shibuya-Crossing-Party im Mandarin Oriental in München, 22.02.2024

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