19 Jahre Ehe: Nicole Kidman reicht Scheidung von Keith ein

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) lassen sich scheiden. Nach vielen Spekulationen zu ihrem Beziehungsstatus macht People diese Information nun öffentlich. Laut den Gerichtsdokumenten hat die Schauspielerin die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht. Diese Neuigkeit kommt überraschend, da es laut übereinstimmenden Berichten Keith war, der die Trennung forciert hatte. Die "Moulin Rouge"-Darstellerin und der Countrysänger sind seit 19 Jahren verheiratet und haben in dieser Zeit zwei Töchter bekommen. Wer das Sorgerecht für Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) bekommt, wird sich im Scheidungsverfahren zeigen.

Die Scheidung kommt nach einem turbulenten Sommer, den die beiden weit voneinander entfernt verbrachten. Während Nicole in London mit den Dreharbeiten zu "Practical Magic 2" beschäftigt war, tourte Keith mit seiner "High and Alive World Tour". Trotz ihrer betonten Nähe in der Öffentlichkeit, wie etwa bei der gemeinsamen Teilnahme an Events, schien die Distanz nicht überbrückbar. Insider berichteten gegenüber dem Magazin, dass ihre Freunde von dem finalen Schritt nicht überrascht sein sollen. "Menschen aus Keiths Umfeld hielten die Trennung für unvermeidlich", verriet eine Quelle.

Bereits in der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass die vollen Terminkalender der beiden Megastars eine Belastung darstellten. Spekulationen kamen auch auf, als Nicole im Juli eine Residenz in Portugal beantragte – ohne ihren Mann Keith. Die portugiesische Medienplattform SIC Notícias berichtete damals, dass sie allein einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung gestellt hatte und nach einer Immobilie in der Nähe von Lissabon suche. Der Australier bereitete währenddessen eine Tour durch sein Heimatland vor.

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban, Januar 2018

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei der Oscar-Verleihung 2022

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Met Gala 2024