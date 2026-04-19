Plant Chika Ojiudo-Ambrose auch TV-Formate ohne Carina?

Chika Ojiudo-Ambrose ist eigentlich durch ihre Frau Carina Nagel ins Reality-TV geraten. Über die Influencerin und frühere Forsthaus Rampensau Germany-Teilnehmerin lernte sie die Welt der TV-Produktionen kennen – und nahm zuletzt gemeinsam mit ihr an der RTLZWEI-Show "#CoupleChallenge" teil. Doch Chika denkt längst über den gemeinsamen Rahmen hinaus. Bei der Premiere der Allstar-Staffel von Kampf der Realitystars machte sie gegenüber Promiflash deutlich, dass sie sich gut vorstellen könne, auch ohne ihre Partnerin an Formaten teilzunehmen. "Wenn ein Angebot kommen würde oder sich irgendwas ergeben würde, natürlich 100 Prozent. Die Leute sollen ja auch mal mich kennenlernen, wie ich bin, ohne meine Frau", erklärte sie im Interview.

Bemerkenswert dabei ist, dass Chika offenbar keine bestimmte Art von Show bevorzugt oder ausschließt. "Ich würde eigentlich alle Shows machen", so Chika. Diese unvoreingenommene Haltung erklärt sich auch aus ihrer persönlichen Geschichte: Bevor sie Carina kennenlernte, hatte sie mit diesem Bereich kaum Berührungspunkte. Ihr Einstieg war daher weniger eine bewusste Karriereentscheidung als vielmehr ein spontaner Sprung ins kalte Wasser, der ihr offensichtlich gut bekommen ist und den Grundstein für ihre Begeisterung gelegt hat. Das Erlebnis bei Forsthaus Rampensau sei für sie aufregend und unbeschwert gewesen – ähnlich wie ein gemeinsamer Ausflug mit Gleichaltrigen. Auch zukünftig sieht sie kein Hindernis darin, sich auf solche Projekte einzulassen. "Für mich ist es nicht so ein großes Problem und ich würde das auch immer wieder machen", betonte Chika im Interview.

Neben dem TV-Business spielen für Chika aktuell auch persönliche Lebensziele eine wichtige Rolle. Sie und Carina planen, gemeinsam eine Familie zu gründen. Doch der Wunsch nach einem Kind soll erst dann in die Tat umgesetzt werden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. "Also die Babyplanung ist immer noch da, aber man muss schon schauen, dass man genug hat, um ein Baby in die Welt zu setzen", erklärte sie. Bei #CoupleChallenge sahnten die beiden 30.000 Euro ab. Emotional sei Chika nach eigener Aussage längst bereit – persönlich würde sie am liebsten sofort loslegen. Auch über die Anzahl der Kinder haben die beiden bereits gesprochen: Während Carina sich drei vorstellen kann, schwebt Chika eine noch größere Familie vor.

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose bei der Premiere von "Kampf der Reality Allstars" 2026 in der Flora Köln

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose beim Kino-Preview "Kampf der RealityAllstars" in Köln 2026

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Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika, Reality-TV-Bekanntheiten

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