Carina & Chika planen "#CoupleChallenge"-Geld für ein Baby

Carina Nagel und ihre Partnerin Chika Ojiudo-Ambrose haben bei #CoupleChallenge für eine Premiere gesorgt: Nachdem die RTLZWEI-Produktion den verbliebenen Paaren anbot, sich heimlich aus dem Jackpot zu bedienen, griffen die beiden beherzt zu und setzten mit 30.000 Euro den Maximalbetrag. Da sie das höchste Gebot abgegeben hatten, mussten sie im Exit-Duell gegen Realitystar Emmy Russ (26) und ihren Show-Partner Samuel antreten, den die anderen Promis am häufigsten nominiert hatten. Den Wettkampf konnten Carina und Chika für sich entscheiden und sicherten sich so bereits vor dem eigentlichen Finale eine stattliche Summe. Während Emmy und Samuel daraufhin die Show verlassen mussten, durften die beiden weiter um den Rest des Jackpots kämpfen.

Was die frischgebackenen Gewinnerinnen mit dem Geld vorhaben, verrieten sie direkt nach ihrem Exit-Sieg. "Das geht nicht für Party und Drogen drauf, sondern wird in die Zukunft investiert, in Kinder, in Auswandern...", erklärte Carina sichtlich euphorisch. Chika, die ihren ersten eigenen Song veröffentlichte, zeigte sich mindestens genauso begeistert und schwärmte von einem möglichen "#CoupleChallenge-Baby". Den endgültigen Sieg der Staffel holten sich allerdings Zoe Saip (26) und ihr Freund Patrick, die sich in der finalen Herausforderung gegen die Konkurrenz durchsetzen konnten. Sie gewannen die verbliebenen 33.500 Euro – die niedrigste Gewinnsumme in der Geschichte der Survival-Show.

Vor dem spektakulären Finale hatten Carina und Chika die Chance auf den vorzeitigen Geldsegen ergriffen, ohne sich vom Risiko der Exit-Challenge abschrecken zu lassen. Für das Reality-Duo, das bereits 2024 das Forsthaus Rampensau aufmischte, stand dabei weder moralische Abwägung noch Loyalität zur Gruppe im Vordergrund – vielmehr handelte es sich um eine klare strategische Entscheidung in einem Wettbewerb um reales Geld. "Natürlich haben wir das angenommen! Leute, was zur Hölle? Das war für mich überhaupt keine Überlegung wert. Die Menschen bedeuten mir ja gar nichts da drin. Warum sollte ich das dann nicht annehmen?", erklärte Carina auf Instagram offen. Für sie und ihre Partnerin zahlte sich die mutige Entscheidung am Ende aus.

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Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika, Reality-TV-Bekanntheiten

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RTL ZWEI Emmy Russ und Samuel Sohebi bei der "#CoupleChallenge"-Nominierung, 2026

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© Joyn/Nadine Rupp Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose, "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen 2024