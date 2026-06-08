Nach Trennung: Diese Clips sollen Ryan Wöhrls Untreue zeigen

Das Trennungsdrama rund um Lina Baumann und Ryan Wöhrl nimmt immer mehr Fahrt auf. Erst gestern hatten die Influencerin und der Realitystar das Ende ihrer Beziehung öffentlich gemacht. Nun sorgen neue Aufnahmen für zusätzliche Schlagzeilen: Im Netz kursieren Videos, die Ryans angebliches Fremdgehen belegen sollen. Der Gossip-Account Trashkurs veröffentlichte auf Instagram Zusammenschnitte von Videos, die den ehemaligen AYTO-Teilnehmer in Portugal mit einer unbekannten Blondine zeigen. Die Bilder sprechen dabei eine deutliche Sprache.

In den veröffentlichten Videos wirken Ryan und seine blonde Begleitung auffallend vertraut. So ist zu sehen, wie die beiden gemeinsam ins Meer gehen, sich im Wasser deutlich näherkommen und die gemeinsame Zeit sichtlich genießen. Ein weiterer Ausschnitt zeigt sie auf einem Handtuch am Strand. Wer die Frau an Ryans Seite ist, ist bislang nicht bekannt. Zu den Aufnahmen sowie den dadurch neu entfachten Fremdgehgerüchten hat sich der Ex-GNTM-Kandidat bisher nicht öffentlich geäußert.

Dass Ryan während seines Portugal-Aufenthalts Zeit mit einer anderen Frau verbracht haben soll, war bereits vor dem Auftauchen der Videos Thema. Unter einem Instagram-Beitrag von Lina meldete sich ein Follower zu Wort und behauptete, Ryan gemeinsam mit einer unbekannten Frau an einem Strand gesehen zu haben. Demnach sollen sich die beiden gegenseitig eingecremt und dabei "sehr intim" gewirkt haben. Lina reagierte darauf mit einer vielsagenden Antwort: "Schon die fünfte, die es mir schreibt. Krass, dann war es wohl doch kein verlassener Strand."

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Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Realitystar

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Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

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Instagram / linuschka Lina Baumann, Influencerin